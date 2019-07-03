«Расчищать, носить, грузить». Пермяки могут бесплатно доехать до затопленного Иркутска и помочь жителям
Большая вода, разрушившая сотни домов в Иркутской области, начинает сходить, обнажая разрушенную инфраструктуру, смытые дома, огороды и усадьбы. Наступает время восстанавливать все, что не пощадила волна. Чтобы не остаться один-на-один с бедой к жителям Иркутской области отправляется отряд добровольцев, которые помогут людям в восстановлении поселков и деревень.
Поезд с участниками-волонтерами, который организует «Молодая гвардия», отправляется из Москвы ночью 4 июля. Для тех, кто едет помогать жителям Иркутской области, проезд будет бесплатным. Еще один волонтерский отряд формируется в Перми. Поезд пройдет через наш город 5 июля в 05.40 утра.
В планах добровольцев - разбить палаточный лагерь в районе города Тулуна и помогать спасателям устранять последствия паводка. Обратно состав отправится 14 июля. Если пермяки имеют возможность и хотят принять участие в восстановлении затопленных поселков, им необходимо заполнить анкету добровольца.
Что потребуется от волонтеров на месте:
1. Помогать пострадавшим от наводнения;
2. Расчищать проезды, важные социальные объекты;
3. Помогать сотрудникам МЧС;
4. Возить, переносить, грузить, ровнять;
5. Готовить пищу и обеспечивать быт для команд добровольцев.
Какая требуется подготовка:
1. Крепкое здоровье и дух;
2. Экипировка: резиновые и/или болотные сапоги, берцы, дополнительно сланцы;
3. Непромокаемый костюм и тёплая одежда, сменная одежда (2-3 комплекта);
4. Пол не имеет значения, возраст от 18 лет;
5. Пенка/коврик туристический, спальный мешок;
6. Ложка, вилка, кружка, чашка, нож;
7. Средства личной гигиены, индивидуальные лекарства;
8. Средство связи - мобильный телефон и запасные SIM-карты(желательно).
Все интересующие вопросы можно задать по телефону «горячей линии» +7 (924) 625-62-00.
ИСТОЧНИК KP.RU