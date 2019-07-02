2019-07-02T14:24:36+03:00
Происшествия

Два ребенка утонули в Пермском крае за прошедшую неделю

Тела детей обнаружили очевидцы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае участились случаи гибели детей в реках и водоемах. За прошлую неделю из воды достали тела двух несовершеннолетних. Несчастные случаи произошли в Кунгурском районе Пермского края.

В пятницу, 28 июня, на пульт дежурного Кунгурской службы спасения поступило сообщение о том, что на реке Сылва около пожарного пирса утонул ребенок. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП, однако их помощь не понадобилась. Тело девочки вскоре нашли. Очевидцы обнаружили его в воде. Малышку достали из воды на берег. Тело девочки передали сотрудникам полиции.

На следующий день, 29 июня, в деревне Зуево Кунгурского района произошло еще одна трагедия. Очевидцы обнаружили тело 9-летнего мальчика. Известно, что ребенок утонул во время рыбалки.

В Кунгурском следственном отделе сообщили о том, что по факту гибели проводится проверка.

- Тела детей достали из воды. Сейчас по факту гибели проводится проверка, назначены экспертизы, устанавливается причина смерти, - рассказали в ведомстве. - Личности погибших установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Прикамье надвигаются сильные дожди и туманы
«Поссорились из-за щенка». Житель Прикамья жестоко убил своего приятеля
Пермяк поблагодарил полицейских, которые нашли его мать
«Некоторых возят бесплатно». Новая система оплаты в Перми работает со сбоями
В Прикамье женщина отсудила 260 тысяч после падения в колодец
«Хотел сэкономить на электричестве». В Прикамье трагически погиб мужчина
Источник: в Пермском крае бабушка убила внучку, а затем покончила с собой
Следователи проводят проверку падения парапланериста на иномарку в Прикамье
В Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта
Жителя Прикамья осудили за продажу наркотиков
В микрорайоне Разгуляй появится новый экологический маршрут
«Водителя зажало в искореженной машине». В Прикамье столкнулись два грузовика
Житель Прикамья ударил знакомого лопатой
В Прикамье приставы отправились на кладбище, чтобы взыскать долг
В Пермском крае из воды достали тела двух детей