Два ребенка утонули в Пермском крае за прошедшую неделю

В Пермском крае участились случаи гибели детей в реках и водоемах. За прошлую неделю из воды достали тела двух несовершеннолетних. Несчастные случаи произошли в Кунгурском районе Пермского края.

В пятницу, 28 июня, на пульт дежурного Кунгурской службы спасения поступило сообщение о том, что на реке Сылва около пожарного пирса утонул ребенок. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП, однако их помощь не понадобилась. Тело девочки вскоре нашли. Очевидцы обнаружили его в воде. Малышку достали из воды на берег. Тело девочки передали сотрудникам полиции.

На следующий день, 29 июня, в деревне Зуево Кунгурского района произошло еще одна трагедия. Очевидцы обнаружили тело 9-летнего мальчика. Известно, что ребенок утонул во время рыбалки.

В Кунгурском следственном отделе сообщили о том, что по факту гибели проводится проверка.

- Тела детей достали из воды. Сейчас по факту гибели проводится проверка, назначены экспертизы, устанавливается причина смерти, - рассказали в ведомстве. - Личности погибших установлены.