Появилось видео, как на «Небесной ярмарке» в Кунгуре парапланерист протаранил «Лексус»

30 июня во время фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре произошло ЧП. На аэродроме Мыльники летали парапланы, и один из них врезался в припаркованный «Лексус».

«Небесная ярмарка» - это один из самых известных фестивалей Пермского края. Тысячи людей съезжаются со всей страны, чтобы смотреть на огромные воздушные шары, принимать участие в конкурсах и просто наслаждаться природой.

- 30 июня, как обычно, людей на фестивале было много, мест на парковке не хватало, поэтому люди оставляли машины за ограждениями, - рассказал Руководитель Федерации парапланерного спорта Пермского края Игорь Вековшинин. - Хотя это считается нарушением.

Днем над аэродромом кружили парапланы. Одним из них управлял опытный пилот, но из-за резкой смены погоды изменил траекторию планета, в итоге врезавшись в иномарку. Мужчине пришлось вытянуть ноги и принять весь удар на себя. Он и его спутница испугались, но, к счастью, не пострадали.

А вот у автомобиля отвалился пластиковая накладка. Когда на место ЧП пришли проверяющие, «Лексуса» на месте уже не было.

- По факту происшествия Уральским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.