2019-07-02T14:02:46+03:00
Общество

Появилось видео, как на «Небесной ярмарке» в Кунгуре парапланерист протаранил «Лексус»

К счастью, он и его спутница отделались испугом
Елена КОНОВАЛилия Абибулаева
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Скриншот с видео Евгения Кузнецова из "ВКонтакте". На кадре - момент столкновения с иномаркойСкриншот с видео Евгения Кузнецова из "ВКонтакте". На кадре - момент столкновения с иномаркой
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30 июня во время фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре произошло ЧП. На аэродроме Мыльники летали парапланы, и один из них врезался в припаркованный «Лексус».

«Небесная ярмарка» - это один из самых известных фестивалей Пермского края. Тысячи людей съезжаются со всей страны, чтобы смотреть на огромные воздушные шары, принимать участие в конкурсах и просто наслаждаться природой.

- 30 июня, как обычно, людей на фестивале было много, мест на парковке не хватало, поэтому люди оставляли машины за ограждениями, - рассказал Руководитель Федерации парапланерного спорта Пермского края Игорь Вековшинин. - Хотя это считается нарушением.

Днем над аэродромом кружили парапланы. Одним из них управлял опытный пилот, но из-за резкой смены погоды изменил траекторию планета, в итоге врезавшись в иномарку. Мужчине пришлось вытянуть ноги и принять весь удар на себя. Он и его спутница испугались, но, к счастью, не пострадали.

А вот у автомобиля отвалился пластиковая накладка. Когда на место ЧП пришли проверяющие, «Лексуса» на месте уже не было.

- По факту происшествия Уральским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Парапланеристы падают. Видео: страница Евгения Кузнецова "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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