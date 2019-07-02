«Не подорожала только холодная вода». С 1 июля пермяки будут больше платить за «коммуналку»

В Прикамье с 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги. Платить за тепло, горячую воду, канализацию, свет и газ будем больше. На сколько?

Холодная вода

Плата за холодное водоснабжение с 1 июля не изменилась, платить будем по-прежнему 33 рубля 3 копейки за кубометр.

Канализация

Существенно выросла с 1 июля оплата за водоотведение – сразу на 6,8 процента. Если раньше платили 21 рубль 67 копеек за кубометр, то теперь будем - 23 рубля 14 копеек. То есть на 1 рубль 47 копеек канализация стала дороже.

Горячая вода

Тарифы на горячее водоснабжение выросли в Перми с 1 июля в зависимости от поставщиков услуги и района города.

Например, плата за услуги «ПСК» в центре Перми выросла на 1,5 процента – со 125 рублей 17 копеек за кубометр до 127 рублей 1 копейки (плюс 1 рубль 84 копейки). А за горячую воду, которую поставляет ПТЭЦ-14, - на 1,6 процента: со 158 рублей 48 копеек до 160 рублей 99 копеек (больше на 2 рубля 51 копейку).

Тепло

Плата за отопление в Перми с 1 июля выросла на 2 процента. Но ее размер по-прежнему зависит от того, кто обеспечивает тепло. Так, в зоне ответственности ПАО «Т Плюс» плата за одну Гигокалорию выросла с 1395 рублей 16 копеек до 1423 рублей 6 копеек (больше на 27 рублей 90 копеек). Там, где тепло поставляет ПТЭЦ-14, - с 1885 рублей 76 копеек до 1923 рублей 48 копеек (дороже на 37 рублей 72 копейки).

Электричество

В квартирах, не оборудованных электроплитами, плата за электроэнергию вырастет с 1 июля на 3,5 процента – с 3 рублей 99 копеек за киловатт/час до 4 рублей 13 копеек (больше на 14 копеек).

Там, где электрические плиты установлены, плата вырастет на 3,9 процента – с 2 рублей 85 копеек до 2 рублей 96 копеек (дороже на 11 копеек).

Газ

Плата за газоснабжение в Прикамье увеличится с 1 июля для квартир, оборудованных только газовыми плитами, на 5,3 процента – с 5 рублей 81 копейки за кубометр до 6 рублей 12 копеек (больше на 31 копейку).

Для квартир, где кроме плит есть и другие газовые приборы, плата увеличится чуть меньше – на 4,7 процента: с 4 рублей 91 копейки до 5 рублей 14 копеек за кубометр (дороже на 23 копейки за кубометр).

Подробнее об увеличении с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ в городах Прикамья можно посмотреть на сайте министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края mtre.permkrai.ru. Как уверяют в министерстве, общий рост платы за коммунальные услуги в 2019 году в Прикамье не превысит 3,1 процента.

Кому положены льготы?

В министерстве социального развития Пермского края напоминают: если расходы семьи на «коммуналку» превышают 22 процента семейного бюджета, то она имеет право на государственную поддержку. По данным министерства, в Прикамье такую субсидию получают около 30 тысяч семей. Для определения права на субсидию пермяки могут обратиться в районное отделение краевого многофункционального центра (МФЦ).

Итого: на 100 рублей больше

А теперь давайте выясним, на сколько именно – в рублях – будет платить с 1 июля больше за коммуналку условная семья из трех человек. Допустим, она проживает в двухкомнатной квартире, оборудованной обычной газовой плитой, площадью 48 квадратных метров в центре Перми, и тепло в нее поставляет «ПСК», а горячую воду «Т Плюс».

Мы уже выяснили, что кубометр «водоотведения» стал дороже на 1 рубль 47 копеек. По нормативам, на человека в месяц полагается 6,467 кубометра, то есть на троих – 19.401 кубометра. Значит, в месяц такая семья будет платить за канализацию на 28 рублей 52 копейки больше.

Кубометр горячей воды подорожал на 1 рубль 84 копейки, в месяц на человека положено по нормативу положено 2,684 кубометра горячей воды, на троих – 8,052. Итого за горячую воду семья будет платить на 14 рублей 84 копейки больше.

Норматив на тепло за один квадратных метр составляет 0,0392 Гигокалории, то есть для 48 квадратных метров это будет 1,344 Гигокалории в месяц. «Гигокалория» подорожала на 27 рублей 90 копеек. То есть за тепло наша семья будет платить на 37 рублей 50 копеек больше.

Расчетный норматив потребления электроэнергии в Перми на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире, установлен в 73 Киловатт/час в месяц. А такой «киловатт» подорожал на 14 копеек. То есть за свет семья будет платить примерно на 1 рубль больше.

Норматив потребления газа в Перми – 12 кубометров в месяц на человека, на троих – 36 кубометров. Поскольку кубометр газа подорожал на 31 копейку за газ наша семья будет платить на 11 рублей 16 копеек больше.

А теперь сложим все эти цифры. Итого – с 1 июля наша семья из трех человек будет платить за коммуналку на 93 рубля больше, чем раньше.