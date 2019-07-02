«Вы помогли вырасти Мише на 30 сантиметров». Больному мальчику снова нужна наша помощь

Когда Мише Ерину было два годика, врачи поставили ему страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия. До 10 лет он еще мог ходить, а потом…

Искривленный позвоночник стал давить на легкие, сердце. Ему срочно нужно было сделать операцию. Врачи направили Мишу в клинику Елизарова в Курган. Там согласились ему помочь, но только в том случае, если у Миши будет собственный аппарат вентиляции легких. Для его приобретения требовались немалые средства. Тогда фонд «Дедморозим» обратился за помощью к жителям Прикамья.

Необходимая сумма была вскоре собрана, и Миша с родителями отправился в Курган.

Теперь он уже вернулся в Пермь. Операция прошла успешно.

- Миша повеселел, - говорит его папа. – Он стал другим человеком. Он выпрямился и вырос на целых 30 сантиметров. Ему стало легче дышать.

Первые полгода Миша должен больше лежать, подниматься врачи разрешили ему лишь время от времени. Хорошо, что дома его ждала функциональная кровать, средства на которую также помогли собрать пермяки.

- С помощью этой кровати я могут, например, приподнять ноги, которые затекают от долгого лежания, - говорит, улыбаясь, Миша. – Сейчас я читаю то, что нам задали в школе на лето, играю.

Родители и бабушка постоянно следят за Мишиным дыханием, для чего используют специальный пульсоксиметр, который также приобрели с помощью пожертвований.

- Пока у Миши есть не весь комплект оборудования, который необходим для полноценной жизни, - рассказала координатор фонда «Дедморозим» Анна Плюснина.- Ему необходим высокотехнологичный прибор откашливатель, который будет помогать ему дышать во время простуд. Кроме того, врачи рекомендовали Мише еще один сложный прибор – вертикализатор. Он поможет Мише садиться и держаться прямо. На все оборудование, которое было закуплено и передано Мише, потрачено 502 тысячи рублей. Для приобретения откашливателя и вертикализатора нужно примерно еще столько же.

Чтобы помочь приобрести для Миши все рекомендованное врачами оборудование, вы можете отправить любую посильную для вас сумму с помощью SMS на номер 3434. Текст должен быть таким: «дедморозим» пробел «сумма пожертвования». Например, так: «дедморозим 300». Кроме того, средства для Миши можно перевести в режиме онлайн в разделе «Соверши чудо» на сайте Dedmorozim.ru.