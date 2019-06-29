2019-06-29T12:14:14+03:00
Происшествия

«Запретить оптовое усыновление». Пермяки недоумевают, как безработной женщине отдали шестерых детей

Большинство жителей Перми возмущены условным сроком пермячки, а кто-то, наоборот, защищает приемную мать
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

- Никогда не понимала, как можно отдавать под опеку 5-10 и больше детей в одну семью, ведь опека - это работа родителем, за которую платят зарплату, но не может одна "мать" выполнять добросовестно свою работу со столькими детьми, это ведь не только накормить и одеть, но и с каждым пообщаться, помочь с уроками, посещать поликлинику и кружки, - негодуют пермяки.

Пермяков взбудоражила новость о том, что безработной пермячке отдали под опеку шестерых детей. Жители города стали активно обсуждать резонансную новость. Большинство требовало реального срока для опекунши- тиранши, а кто-то, наоборот, оправдывал женщину.

Все началось несколько лет назад, пермячка решила взять под опеку маленьких детей. Наталья не работала и соответствующей по размерам жилплощади у нее не было, но органы опеки не стали обращать на это внимание. Сначала она взяла из детского дома троих ребят, чуть позже - еще троих. Все они были из разных семей, только двое детей приходились друг другу братом и сестрой. Самому старшему из ребят было 14 лет, самому младшему - 11 лет.

"Воровали хлеб в столовой и таскали брёвна". В Прикамье горе-мамаша истязала шестерых приёмных детей

00:00
00:00

Дети стали для женщины бесплатными рабами. Она переехала за город, где заставляла ребят строить дом. За издевательства над детьми Наталье дали условный срок.

Пермяки считают, что за такое обращение с детьми нужно сажать за решетку и недоумевают, как безработной одинокой женщине могли дать 6 детей.

- Надо запретить это оптовое усыновление по 5,6,10 детей. Это просто недопустимо! Дети из детских домов, где есть педагоги и врачи, секции, попадают в какие то коровники.

- Условно?! Да таких сажать надо!

- 3 года за истязание нескольких малолетних сирот. Какое снисходительное правосудие. Ей бы лет 20 трудовых работ вместо дома.

Некоторые жители города не увидели в действиях женщины ничего страшного, а наоборот, отметили, что таким образом «мать» воспитывала ребят, прививая любовь к труду.

- Женщина с детства прививала любовь этих детей к труду. Чего в этом плохого? Обычно из дет домов выходят уже негодяи. А эта женщина их перевоспитывала, дала домашний уют и все остальное. Да, денег не хватало, но она и без работы ведь. Наказывала? Это нормально, воспитательный процесс.

- «Воспитание хоть в родной, хоть в приемной предполагает в т.ч. участие своим трудом в делах семьи» — вот именно. В семье и болеют, и умирают, и теряют работу, и безденежье заедает, проблем хватает. И дети делят их со взрослыми, насколько возможно. А работа — это вообще без вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Степные пожары под Новотроицком в Оренбургской области 2019: пепел падает на голову, эвакуируют детей и села
Около Новотроицка в селе Хабарном эвакуируют жителей и детские лагеря, степные пожары перебрались через Уральский хребет и подступили вплотную к городу в Оренбургской области [информация обновляется]
Новости 24
В Перми прошел конкурс красоты среди сотрудниц полиции «Красавицы в погонах-2019»
В Перми суд обязал чиновников установить «лежачие полицейские» в Дзержинском районе
«Легковушку выбросило под колеса фуры». В ДТП в Прикамье пострадала 23-летняя девушка
В Перми обнаружили склад боеприпасов
Помощником главного тренера пермского клуба «Парма» станет специалист из Латвии
В Перми сдвинули «власть»
«Таинственная». Екатерина Шпица удивила поклонников нежным образом балерины
В Пермском крае пропала 46-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи
Стали известны подробности страшной аварии на Коммунальном мосту в Перми
В Перми в смертельном ДТП на Коммунальном мосту в Перми погибла женщина
«Хотел спасти, но передумал». В Прикамье утонула 8-летняя девочка
В Прикамье 16-летний подросток жестоко избил своего отчима
«Обе из благополучных семей». В Прикамье будут судить двух юных студенток за кражу одежды из магазина
«Через 4 года появился люфт в шаровой». Пермяк отсудил у дилера почти 3 миллиона за купленный ранее Hyundai Genesis
В Перми установят дог-боксы с пакетами для уборки за собаками
Выручку от продажи билетов на междугородные автобусы в Прикмье будут забирать в казну
В Перми из-за реконструкции Компроса изменится движение транспорта
В Пермском крае зоозащитники спасают от смерти стадо коров
Баскетбольный клуб «Парма» продлевает контракт с Николаем Жмако
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гроза и сильный ветер
Житель Прикамья избил и ограбил 88-летнюю родственницу