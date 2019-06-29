«Запретить оптовое усыновление». Пермяки недоумевают, как безработной женщине отдали шестерых детей

- Никогда не понимала, как можно отдавать под опеку 5-10 и больше детей в одну семью, ведь опека - это работа родителем, за которую платят зарплату, но не может одна "мать" выполнять добросовестно свою работу со столькими детьми, это ведь не только накормить и одеть, но и с каждым пообщаться, помочь с уроками, посещать поликлинику и кружки, - негодуют пермяки.

Пермяков взбудоражила новость о том, что безработной пермячке отдали под опеку шестерых детей. Жители города стали активно обсуждать резонансную новость. Большинство требовало реального срока для опекунши- тиранши, а кто-то, наоборот, оправдывал женщину.

Все началось несколько лет назад, пермячка решила взять под опеку маленьких детей. Наталья не работала и соответствующей по размерам жилплощади у нее не было, но органы опеки не стали обращать на это внимание. Сначала она взяла из детского дома троих ребят, чуть позже - еще троих. Все они были из разных семей, только двое детей приходились друг другу братом и сестрой. Самому старшему из ребят было 14 лет, самому младшему - 11 лет.

"Воровали хлеб в столовой и таскали брёвна". В Прикамье горе-мамаша истязала шестерых приёмных детей 00:00 00:00

Дети стали для женщины бесплатными рабами. Она переехала за город, где заставляла ребят строить дом. За издевательства над детьми Наталье дали условный срок.

Пермяки считают, что за такое обращение с детьми нужно сажать за решетку и недоумевают, как безработной одинокой женщине могли дать 6 детей.

- Надо запретить это оптовое усыновление по 5,6,10 детей. Это просто недопустимо! Дети из детских домов, где есть педагоги и врачи, секции, попадают в какие то коровники.

- Условно?! Да таких сажать надо!

- 3 года за истязание нескольких малолетних сирот. Какое снисходительное правосудие. Ей бы лет 20 трудовых работ вместо дома.

Некоторые жители города не увидели в действиях женщины ничего страшного, а наоборот, отметили, что таким образом «мать» воспитывала ребят, прививая любовь к труду.

- Женщина с детства прививала любовь этих детей к труду. Чего в этом плохого? Обычно из дет домов выходят уже негодяи. А эта женщина их перевоспитывала, дала домашний уют и все остальное. Да, денег не хватало, но она и без работы ведь. Наказывала? Это нормально, воспитательный процесс.

- «Воспитание хоть в родной, хоть в приемной предполагает в т.ч. участие своим трудом в делах семьи» — вот именно. В семье и болеют, и умирают, и теряют работу, и безденежье заедает, проблем хватает. И дети делят их со взрослыми, насколько возможно. А работа — это вообще без вопросов.