«Готовиться помогала кошка Мотя». Школьница из Прикамья набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

«Девочка-вундеркинд из Соликамска», - так теперь некоторые называют Светлану Мещурову.

Друзья, родные и педагоги знали, конечно, что она умненькая девочка и прилежно учится. Но чтобы такое!

Света любит заниматься, но вундеркиндом себя не считает. Фото: страница ученицы в ВК.

Министерство образования Пермского края обнародовало результаты ЕГЭ, которые продемонстрировали учащиеся Прикмья. И всем стало известно: ученица Соликамской школы №1 Света Мещурова набрала наивысшие 100 баллов сразу по трем предметам: по химии, по физике и по русскому языку. Могла бы даже еще и по четвертому предмету отличиться, но не хватило всего-то шести баллов - по математике.

- Да никакой я не вундеркинд! – улыбается сейчас Света. – Я не сижу день-деньской за учебниками. Хватает времени и с подружками пообщаться, и спортом позаниматься. Правда, на любительском уровне – бегаю, езжу на велосипеде. Это очень помогало мне в Артеке, где я была уже три раза.

Светлана в родной школе. Фото: страница ученицы в ВК.

Химией Светлана «болеет» с детства. У нее мама химик, работает на Соликамском магниевом заводе. Благодаря ей Света и знает, как много хорошего и полезного может дать людям эта наука.

- Я с удовольствием участвовала в химических олимпиадах, была призером регионального этапа, - говорит она. – И тоже собираюсь стать химиком, как мама. Но куда мечтаю поступить учиться – пока секрет. Боюсь сглазить.

Года два назад Света поняла, что всерьез заниматься химией без глубоких познаний в физике невозможно. И стала серьезно осваивать с репетитором и эту науку.

- Без математики химику тоже не обойтись, - понимает Светлана. – Но я знаю ее пока чуть похуже, и не удивилась, что не набрала максимального балла по ней.

Ну, а что касается русского языка, тут им, ученикам школы №1, просто повезло, считает выпускница.

- Мы все полюбили русский и литературу, и спасибо за это Галине Ивановне Коростиной, нашей учительнице, я очень люблю читать! - признается Светлана Мещурова. – И вообще у нас прекрасные педагоги. Кроме меня еще четыре девочки из нашей школы набрали по 100 баллов – по разным предметам.

Когда мы спросили Свету, что бы она могла посоветовать школьникам, как готовиться к ЕГЭ, она задумалась.

- Мне, например, наша кошка Мотя помогала, - вспомнила она. – Лежала рядом, мурлыкала, а я спокойно сидела и занималась.