Важные советы от МЧС: что делать, если вы заблудились в лесу

Вот-вот пойдут грибы и ягоды и жители Пермского края отправятся в лес собирать дары природа. В ГУ МЧС опубликовали памятку по выживанию в лесу.

Чтобы не потеряться, гуляя по лесу, нужно следовать нескольким простым советам:

-Прежде всего, перед тем, как отправиться в лес, необходимо сообщить родственникам или друзьям, куда вы направились.

-Обязательно нужно взять с собой нож, спички, теплую одежду. Также не стоит забывать медикаменты и воду.

« - Поход в лес - это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо, - отметили в ведомстве. - Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды!»

- Чтобы не заблудиться, лучше не заходить в незнакомые участки леса и держаться тропинки.

- Кроме того, сотрудники ведомства рекомендуют взять с собой навигатор и сотовый телефон.

- Нужно взять за правило ходить в лес в яркой одежде. Так, в случае несчастного случая, вас можно будет легко найти.

Если вы все-таки заблудились:

- остановитесь, осмотритесь вокруг, прислушайтесь и выходите на звуки и шум;

- определите, сколько времени вы двигались, вспомните свой путь;

- ищите тропу, ручей, реку – они выведут к людям; при выходе на тропу, дорогу, двигайтесь по направлению следов, при выходе к реке, ручью – вниз по течению;

- если вы понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не можете, позвоните по номеру на единый телефон спасения – 112, 911, сообщите свои данные и примерное место нахождения.