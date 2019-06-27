Шуруп стал футболистом, а Овечкин – Федором Годуновым

Съемки фильма по роману Алексея Иванова проходили в Перми в 2010-11 годах. А сейчас в Пермском крае начинаются съемки картины по другому роману Иванова «Сердце Пармы». Вспоминаем «Географа» и рассказываем, как сложились судьбы детей, снимавшихся в том фильме.

Самой юной актрисой на съемках картины стала Настя Золотко, очаровательная пятилетняя малышка с косичками, сыгравшая Тату, дочь главного героя - Виктора Служкина. О ней мы рассказывали в материале «Мой папа – Константин Хабенский».

А что же другие ребята?

Анфиса Черных - Маша Большакова. Школьницу, влюбленную в учителя географии сыграла москвичка Анфиса Черных. Для нее съемки в «Географе» был не первой работой в кино. Еще в 2009 году она сыграла в драме Бориса Грачевского «Крыша». Сейчас Анфиса считается одной из перспективных молодых актрис. На ее счету - десяток фильмов и сериалов, в том числе «Кухня. Последняя битва», «Цветы зла». «Дилетант». В фильме «Елки последние» она сыграла медсестру Катю.

Анфиса Черных сыграла Машу.Фото: кадр из фильма

Илья Коркодинов - Шуруп. Илья сыграл в фильме сына Колесникова и Ветки по прозвищу Шуруп. Тогда ему было 6 лет. Сейчас Илье уже 14, и главным в его жизни стал футбол. Ради футбола подросток даже перешел в другую школу. Сейчас он учится в пермской школе № 100 и играет в качестве нападающего за пермскую команду СШОР «Звезда».

- В будущем планирую стать профессиональным футболистом и играть за любимую команду – «Ливерпуль», - рассказал Илья Коркодинов «Комсомолке».

Илья Коркодинов предпочел футбол.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Прытков – хулиган Градусов. После выхода фильма Андрей снялся в эпизодических ролях в сериале «Реальные пацаны», а также фильмах «Кризис нежного возраста» и «Большие деньги». Сейчас актер также выступает в качестве музыканта. Он сам пишет тексты и музыку, участвует в концертах.

Сейчас Андрей занимается музыкой.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Илья Ильиных – Овечкин. Илья Ильиных на момент съемок был студентом второго курса кафедры режиссуры и мастерства актера ПГАИК. После окончания вуза в 2014 году стал актером московского областного ТЮЗа. В его репертуаре роли - Треплев в «Чайке», Хлестаков в «Ревизоре», Мышиный король в «Щелкунчике». Также Илью заметили в кинематографе. В сериале «Годунов» он сыграл Федора Годунова, снимался в сериалах «Тайны госпожи Кирсановой», «Практика», «София».

В сериале "Годунов" Илья Ильиных сыграл сына Бориса Годунова - Федора. А в роли Годунова - Сергей Безруков.Фото: кадр из фильма

Наталья Батуева – Митрофанова. В время съемок училась на третьем курсе Пермского колледжа искусств и культуры. После окончания колледжа ее пригласили работать в Березниковский драматический театр, где она играет уже шесть лет.

Наталья Батуева уже 6 лет играет в Березниковском театре

Но не все судьбы сложились благополучно.

Александр Килин – школьник. Александр снимался и в «Реальных пацанах». Но в 2014 году 23-летний актер обвинили в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки. Следствие велось более года. Присяжные признали Килина виновным. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Александра Килина признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анатолий Берсенев – школьник. Начинал работать в Чайковском драматическом театре. 24 июня 2015 года приехал погостить к маме в деревню в Березовском районе. Вместе с приятелями купались и рыбачили. Но когда стали прыгать в реку с обрыва, Анатолий не вынырнул. Его тело нашли только на следующий день.Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть в воде наступила от острого приступа панкреатита.