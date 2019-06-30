2019-06-28T11:40:37+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Жители вместе с застройщиком украсили двор ЖК «Медовый» летними цветами

Квартиры в ЖК «Медовый» выбирает множество семей с детьми
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Фото компанииФото компании
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В жилых комплексах «СтройПанельКомплект» продолжаются мероприятия по озеленению дворов на летний период. Так, яркие петуньи и кустарники жасмина появились в третьем квартале комплекса.

Мероприятие от застройщика «СтройПанельКомплект» собрало на просторной игровой площадке порядка 130 гостей. В калейдоскопе событий для детей и взрослых была представлена игровая программа на тему пользы растений, увлекательное научное-шоу и мастер-класс от компании «Леруа Мерлен». Летний день был наполнен добрыми эмоциями и дружным делом – в посадке цветов участвовали как взрослые, так и малыши.

Фото компании

Фото компании

Зеленые насаждения добавили уюта и красоты в просторный двор третьего квартала и будут радовать жителей новыми красками на протяжении всего сезона. Пушистый гость праздника – большой добродушный кот – символ домашнего тепла и уюта принимал участие во всех активностях и с удовольствием фотографировался с гостями!

Фото компании

Фото компании

«Такое доброе дело, как посадка цветов, конечно, объединяет жителей комплекса. Каждому приятно, когда пространство для жизни наполнено уютом и красотой. Ведь квартира не ограничивается ее стенами, важно, чтобы и придомовая территория радовала нас, располагала к отдыху и прогулкам», – отмечают в пресс-службе компании.

Фото компании

Фото компании

Напомним, что в ЖК «Медовый» проживают около 1500 семей. Застройщик ведет активное строительство следующих кварталов, комфортные квартиры представлены в продаже в трех домах комплекса. Отметим, что стоимость квадратного метра начинается от 38 000 рублей. Для удобства будущих новоселов, в жилом комплексе работает офис продаж застройщика, расположенный по адресу ул. Красавинская, 1.

Вид на реку, экологически благополучный район, зеленая территория ждет будущих новоселов жилого комплекса. Квартиры от застройщика сдаются с полной отделкой, на территории развита бытовая инфраструктура, предусмотрены просторные парковки, спортивные и игровые площадки. Одним из выгодных предложений являются ЕВРО 3-комнатые квартиры за 2 845 000 руб., с вместительной кухней 12 кв.м. и системой «теплый пол» в сан.узле.

ЖК «Медовый» – прекрасный выбор для жизни!

*Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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