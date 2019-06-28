Подготовить машину к поездке в Перми 2019: рассказываем, как не попасть в неприятную ситуацию в дороге

Дорожные приключения в отпуске дело хорошее, но не всякие. Как подготовить машину к поездке в Перми 2019?

Представьте, например, что в дальней поездке в теплые края у вас вдруг «пересох» радиатор. Или, допустим, израсходовалась тормозная жидкость в бачке. Долить их нечем, вы забыли позаботиться о запасе заправочных жидкостей. Позвонить в автосервис? Но, увы, у вас сел телефон, а зарядка в машине испортилась.

Это далеко не все казусы, с которыми может столкнуться автомобилист в дальней поездке. Поэтому к ней лучше подготовиться заблаговременно.

Мы опросили пермских автомобилистов и автомастеров, о чем нужно помнить водителям перед дальним путешествием. В результате составились такие советы.

Прежде всего, понятное дело, ваш автомобиль должен быть технически исправен. Поэтому перед поездкой нужно пройти техосмотр и техобслуживание. Кстати, бесплатно диагностику можно сделать в Перми 2019 можно в компании «Honda&Toyota service». Здесь работают опытные специалисты и существует целая система бонусов. Вам окажут профессиональные услуги по ремонту вашего автомобиля, проведут его персональное обслуживание. Автосервис предлагает весь комплекс услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. А главное - все работы сделают быстро и по приемлимым ценам, так как при сервисе есть в наличии автозапчасти, а на любую услугу дается гарантия по срокам исполнения. Согласитесь - цена и сроки перед отпуском - это важно.

Фото компании

Но это – лишь одно из основных «обязательных упражнений».

Далее делаем следующие процедуры (порядок более-менее произвольный).

Во-первых, надо купить в Перми 2019 охлаждающую, тормозную жидкость, не забываем и про средство для омывателя стекла, в путешествии оно расходуется быстро. Нелишним будет и масло – моторное и для АКП. В горячке сборов про них многие забывают и спохватываются только в пути.

Что еще можно прихватить в дорогу из жидкостей? Запасную канистру с бензином купить в Перми можно почти на любой заправке. Некоторые советуют прикупить вещество для повышения октанового числа топлива, мол, в некоторых регионах его качество сильно страдает, но это «на любителя».

Во-вторых, захватите с собой скотч и пластыри, тюбик с холодной сваркой, они могут потребоваться, чтобы заклеить трещину в трубопроводе или радиаторе. Это позволит доехать до ближайшего автосервиса.

В-третьих, не упускаем из виду обувь для машины. Запаска, домкрат и насос – предметы в дальней поездке обязательные. Как и набор гаечных ключей и головок, а также других инструментов. Чтобы не слушать в пути мелодию их позвякивания, хорошенько уложите их в багажнике.

Четвертое. Подумайте об электрике. Она тоже в дороге может подвести. Нет нужды говорить, что аккумулятор не должен быть севшим. «Провода для запуска» купить в Перми 2019 можно в любом автомагазине.В в случае чего вы сможете «прикурить» от машины сердобольного коллеги и завести свой автомобиль.

Позаботьтесь о надежной зарядке для аккумуляторов ваших смартфонов и планшетов. Без них поездка будет омрачена, да и помощь при необходимости вы вызвать не сможете. Не стоит, наверное, напоминать про «районированные» карты для ваших навигаторов.

Предохранители - вот о чем забывают многие автомобилисты. Вообще-то всегда стоит иметь их запас, а в дальней дороге тем более. Иногда машина внезапно «умирает». А дело оказывается всего лишь в маленьком предохранителе.

Ну, и, в пятых, - не забываем про «галстук». В городе можно позволить себе ездить без буксировочного троса, а вот в дальнем путешествии это слишком легкомысленно. Как без него вас сможет выручить товарищ, если вы где-нибудь застрянете? А такое, представьте, случается.