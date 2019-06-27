2019-06-27T10:21:29+03:00
Общество

«Ильназ произносит только слово «мама». Пермяков просят помочь болеющему мальчику, который не может разговаривать

У него День рождения, и в подарок ему нужны специальные аппараты
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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8-летний Ильназ из Барды Пермского края серьезно болен. У него страшный диагноз - «нейрональный цереоидный липофусциноз». Раньше мальчик мог разговаривать, но болезнь «отобрала» у него все слова, кроме самого важного - «мама». Гульназ воспитывает сына одна.

- Из-за болезни Ильназ мучается приступами эпилепсии, судорогами, не может сам кушать, поэтому мама кормит его через специальный зонд, - рассказали в пресс-службе фонда «Дедморозим». - У Ильназа сегодня День рождения, но ему не нужны машинки или игрушки.

Какой же подарок можно сделать мальчику? Ему нужен небулайзер и портативный аспиратор, чтобы он мог гулять, а также расходные материалы, например, зонды. Также Ильназ нуждается в специальной функциональной кровати. Подробнее о том, как можно помочь ребенку, можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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