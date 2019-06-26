2019-06-26T23:06:31+03:00
Общество

Полшага до победы. Корона Первой вице-Мисс «Юной Красы России» и путевка в Арабские Эмираты

С такими результатами выступила на конкурсе красоты 16-летняя пермячка Каролина Мамедова
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Во время интеллектуального конкурса участница из Перми отвечала на вопрос про благотворительность. Фото: Скрин Краса России Прямая трансляцияВо время интеллектуального конкурса участница из Перми отвечала на вопрос про благотворительность. Фото: Скрин Краса России Прямая трансляция
Изменить размер текста:

В Московском «Vegas City Hall» завершился финал конкурса красоты «Краса России-2019». На сцене, где боролись за победу 48 девушек, зашкаливала концентрация красоты. После двух отборочных туров жюри назвало имена победительниц, в ТОП-10 вошла и пермская участница – 16-летняя Каролина Мамедова.

Пермячка легко прошла два отборочных тура. В третьем - конкурсанток ждал самый сложный и волнительный интеллектуальный конкурс. Девушек спрашивали о красоте, хобби и увлечениях. Каролине достался вопрос про благотворительность. Ведущий попытался выяснить, как она относится к бескорыстным добрым делам. И, похоже, попал в самую точку. Каролина смело ответила:

- Я с большим удовольствием занимаюсь благотворительностью. Вместе с фондом «Солнышко» мы организуем праздники для детей из детских домов. Также вместе с общественными организациями я всегда принимаю участие в проведении Дня города и 9 Мая.

- Молодец, Каролина, - похвалил девушку ведущий.

После интеллектуального конкурса на сцену вышли все участницы финального шоу, 38 из них были в одинаковых золотых платьях, а 10 финалисток - в вечерних нарядах. На сцене началась длительная процедура раздачи подарков от спонсоров.

Среди призов, которые получила красавица из Перми была путевка в Арабские Эмираты, конверт от холдинга, производящего колбасы и деликатесы, а также эксклюзивная кожаная сумка.

По результатам голосования жюри, участница из Перми получила титул Первая вице-Мисс «Юная Краса России». Пермячке лишь полшага не хватило до настоящей победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна расматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24