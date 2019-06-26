Полшага до победы. Корона Первой вице-Мисс «Юной Красы России» и путевка в Арабские Эмираты

В Московском «Vegas City Hall» завершился финал конкурса красоты «Краса России-2019». На сцене, где боролись за победу 48 девушек, зашкаливала концентрация красоты. После двух отборочных туров жюри назвало имена победительниц, в ТОП-10 вошла и пермская участница – 16-летняя Каролина Мамедова.

Пермячка легко прошла два отборочных тура. В третьем - конкурсанток ждал самый сложный и волнительный интеллектуальный конкурс. Девушек спрашивали о красоте, хобби и увлечениях. Каролине достался вопрос про благотворительность. Ведущий попытался выяснить, как она относится к бескорыстным добрым делам. И, похоже, попал в самую точку. Каролина смело ответила:

- Я с большим удовольствием занимаюсь благотворительностью. Вместе с фондом «Солнышко» мы организуем праздники для детей из детских домов. Также вместе с общественными организациями я всегда принимаю участие в проведении Дня города и 9 Мая.

- Молодец, Каролина, - похвалил девушку ведущий.

После интеллектуального конкурса на сцену вышли все участницы финального шоу, 38 из них были в одинаковых золотых платьях, а 10 финалисток - в вечерних нарядах. На сцене началась длительная процедура раздачи подарков от спонсоров.

Среди призов, которые получила красавица из Перми была путевка в Арабские Эмираты, конверт от холдинга, производящего колбасы и деликатесы, а также эксклюзивная кожаная сумка.

По результатам голосования жюри, участница из Перми получила титул Первая вице-Мисс «Юная Краса России». Пермячке лишь полшага не хватило до настоящей победы.