«Мой папа – Константин Хабенский», - с гордостью говорила 5-летняя пермячка Настя

- Когда знакомились с Хабенским, он подошел к Насте, сел с ней рядом и спрашивает: «Ты считать умеешь?». Она отвечает: «Да». «А до скольки?» - «По-английски до 10». - «А по-русски?» - «До 12». Хабенский ей: «А у меня сын Ваня считает до тысячи». Но Ваня на год старше Насти, ему тогда уже 6 было, - вспоминает Аркадий Марголин, дедушка Насти Золотко.

Съемки фильма «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова проходили в Перми в 2011-12 годах. А сейчас, когда в Пермском крае начинаются съемки картины по другому роману Иванова «Сердце Пармы», мы решили вспомнить «Географа» и узнать, как сложились судьбы детей, игравших в том фильме.

Вместо стишка спела песенку

Самой юной актрисой на съемках картины стала Настя Золотко, очаровательная пятилетняя малышка с косичками, сыгравшая Тату, дочь главного героя - Виктора Служкина. На эту роль Настю выбрали более чем из тысячи пермских детсадовцев.

На кастинге выбрали симпатичную малышку с косичками.

Про кастинг на съемки фильма родителям Насти рассказала заведующая детсада и предложила девочке принять в нем участие. Настя вместе с дедушкой выучила стихотворение, чтобы прочитать комиссии. А когда зашла, все перепутала и вместо стишка начала петь песенку. Сейчас она уже не помнит, какую. Но, наверно, этим и произвела впечатление. Через несколько дней директор по кастингу Татьяна Талькова (кстати, жена Игоря Талькова) сообщила, что девочка прошла кастинг и пригласила ее на прослушивание.

- Скинули нам по электронной почте текст, который Настя должна была выучить, - рассказывает Аркадий Марголин. - А она читать тогда еще не умела, ей пять лет всего было. Я ей читал текст, она его повторяла. Учила-учила. А приехали, начала рассказывать, - и забыла. Заплакала, ее успокаивать стали, яблоко дали. Отправили нас домой, а поздно вечером позвонили: «Режиссеру понравилась Настя, берем вас. Приезжайте завтра на примерку».

Кукла в награду

Съемки в Перми проходили в школе №1, детском саду и на затоне. Для Насти первой стала сцена в детском саду. По сюжету Служкин забывает вовремя забрать дочь из детского сада. Он бежит, перемахивая через забор, в садик, где Тата сидит одна, с нянечкой, всех детей уже забрали. Служкин, облегченно вздыхая, садится…

И тут Настя в роли Таты должна была повернуть голову, увидеть «папу», подбежать к нему с зажмуренными от счастья глазами и обнять.

Этот эпизод сняли за четыре дубля. У Насти никак не получалось сыграть так, как хотел режиссер Александр Велединский. Когда наконец у нее все вышло как надо, режиссер послал кого-то из съемочной группы в игрушечный магазин. И после завершения первого съемочного дня собрал всех артистов, и под звук аплодисментов вручил Насте куклу за 5 тысяч – необычную, интерактивную.

- Кукла эта у меня до сих пор сохранилась, я ее назвала Настей, - рассказала «Комсомолке» девочка. - Она песенки поет и стихи читает, может на вопросы отвечать, а если ответа не знает, то говорит: «Вас плохо слышно».

А песню вырезали

Все время, пока шли съемки, Хабенский практически не спускал девочку с коленей и относился к ней, как к родной дочери. Потом Настя с гордостью говорила: «Мой папа – Константин Хабенский!».

Сцену поездки Служкина с женой и с Будкиным на шашлыки снимали в затоне. После объяснения с женой, которая уходит от него к Будкину, Служкин берет дочку на руки, идет вместе с ней к кладбищу кораблей и тоскливо поет песню «Я помню тот Ванинский порт». А Тата подпевает ему.

Александр Робак, Елена Лядова, Константин Хабенский и Настя Золотко перед съемками сцены с шашлыками. Фото: Аркадий Марголин.

Настя учила слова этой песни вместе с дедом. Он помогал ей запомнить их по картинкам. К примеру, слова:

«Пятьсот километров тайга, Живут там лишь дикие звери. Машины не ходят сюда, Бредут, спотыкаясь, олени», - дедушка иллюстрировал картинкой с цифрами 500 и оленем.

И Настя, сидя на руках у Хабенского, пела вместе с ним эту песню. Да так, что у взрослых слезы на глаза наворачивались от ее тоненького жалостливого голоска, выводившего: «Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой». К сожалению, потом этот фрагмент не вошел в фильм.

Подружилась с собакой и котом

Интерьерные съемки проходили в Москве в павильоне на Шаболовке. Туда Настя прилетала на неделю с бабушкой и дедушкой. Жили они в гостинице «Мосфильм». Так как Настя не любила еду из общепита, с собой взяли кипятильник и кружку, по утрам варили в номере макароны и сосиски. Обедала девочка на съемочной площадке, куда привозили домашнюю еду. В Москве съемочный день заканчивался поздно – около полуночи.

- Вечером забежит в гримерку, кусочек торта съест - и снова на съемки: «У меня еще дубль», - улыбается бабушка Насти, Галина Марголина.

Хабенский несколько раз привозил в съемочный павильон свою собаку, дворняжку Фроську. Настя подружилась с ней. Но больше девочке нравился кот Фуджик, с которым она вместе снималась.

Своего "партнера" - кота Фуджика - Настя до сих пор вспоминает с удовольствием.

За каждый съемочный день Насте получала по три тысячи рублей. За все время съемки ей заплатили 30 тысяч рублей. На эти деньги девочка накупила плюшевых котят, которые продавались вместе с журналами.

- Наверно, штук тридцать котиков, разных пород, - говорит Настя.

После завершения съемок на прощальном банкете девочке подарили две куклы и наручные часы. А режиссер написал на фотографии со съемок: «Нашей золотой Настеньке - Таточке».

Сейчас Насте уже 13 лет.Фото: из семейного архива

Премьера «Географа» прошла в Перми в «Киномаксе». Настя ходила туда со всей своей семьей. Фильм, конечно, всем понравился. Девочка потом много раз пересматривала его.

- Но актрисой я становиться не собираюсь, - говорит Настя. – Хочу быть ветеринаром. Я очень люблю животных. У нас дома живет кот Вася.