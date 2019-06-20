2019-06-26T16:00:59+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты

Предварительное решение банка по кредиту предоставляется клиенту в течение двух минут
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Банк ВТБ и сервис для покупателей и арендодателей жилья ЦИАН запустили дистанционную подачу заявок на ипотечные кредиты для пользователей сервиса «ЦИАН.Ипотека». Предварительное решение банка по кредиту предоставляется клиенту в течение двух минут.

Новый сервис позволяет направить единую анкету в несколько банков и выбрать лучшее предложение в режиме онлайн. Для этого нужно заполнить свои данные на сайте www.cian.ru/cf/anketa/. Процесс займет не более десяти минут.

Заявку можно отправить в любое время суток, независимо от местонахождения пользователя. После чего ВТБ в течение двух минут предоставит ответ и предложит персональные условия по кредиту: предварительно одобренную сумму, размер ежемесячного платежа и процентную ставку. В случае положительного решения с клиентом свяжется специалист, чтобы предоставить подробную информацию и определить дальнейший порядок действий. Для завершения сделки достаточно посетить один из удобных офисов ВТБ.

На первом этапе заявки оформляются с целью приобретения объекта недвижимости в Санкт-Петербурге. В дальнейшем география будет расширена на все регионы России.

Сервис реализован по технологии API, которая обеспечивает эффективное взаимодействие ИТ-систем партнеров по стандартизированным программным интерфейсам. Пользователям доступны все основные ипотечные программы ВТБ: кредиты на строящееся и вторичное жилье, акции «Больше метров – меньше ставка» и «Победа над формальностями», а также ипотека с государственной поддержкой.

«Сегодня основной тренд на рынке – цифровизация. Уже четверть ипотечных заявок поступает к нам через сайт ВТБ, наши клиенты активно используют сервис электронных закладных. Кроме того, банк запустил VR-ипотеку, с помощью которой покупатель сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из наших аккредитованных застройщиков. Интеграция в ЦИАН позволяет предоставить клиентам еще один простой и удобный способ получения предварительного решения по займу. Аудитория ЦИАН постоянно растет, и мы рассчитываем на высокую востребованность совместно разработанного сервиса», − прокомментировал Андрей Осипов, старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов.

«ВТБ совместно с ЦИАН запустили сложные проекты: онлайн-расчет ставки и лимита в режиме онлайн, взаимодействие по API. Это требует с двух сторон гибкого подхода в управлении продуктом и разработке программного обеспечения и качественного партнерского диалога. Чем больше конкуренции, тем лучше будет потребителю финансовых услуг. Уверен, наша аудитория оценит и проголосует выбором в пользу продуктов ВТБ. Планируем и дальше развивать сервис «ЦИАН.Ипотека» вокруг ценностей клиента, которые не изменятся в течение следующих десяти лет: широкий выбор банков и программ, низкие цены, экономия времени и возможность сравнить предложения банков», - говорит директор бизнес-юнита "ЦИАН.Финансы" Дмитрий Камалдынов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Вместо 13 буйков 3 пластиковые бутылки». В Прикамье журналисты проверили, как выполняется «пляжный» контракт
В Прикамье на сельскохозяйственном предприятии «Нива» введено конкурсное производство
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
«Била и не кормила». В Прикамье женщина издевалась над своими детьми
В Прикамье перевернулся автобус с пассажирами
В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью
Как не стать жертвой жары
"Совет да любовь". Пользователей рассмешило фото сурикатов в свадебных нарядах
Осторожно, Гепатит А!
В Перми экстренно эвакуировали больницу №2
В Перми впервые прошел экзамен по вождению для людей с ограниченными возможностями
В Перми полицейские прикрыли нарколабораторию
В пермском зоопарке покажут спектакль театра «У Моста»
Из колодца старого бомбоубежища в Перми достали собаку
Цифровая трансформация сервисов «УРАЛХИМа»
Пермское УФАС считает незаконным запрет движения большегрузов по дорогам края
«Нырнул, но не смог выплыть». В Перми из реки достали тело мужчины
Житель Прикамья отправится за решетку на 9 лет за хранение наркотиков
В Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева
Власти Прикамья потратят еще 5, 5 миллионов рублей на фуршеты
Жительница Прикамья напала на мужа с ножом
В Прикамье из пруда достали машину с телами двух парней
На трассе в Прикамье перевернулась фура с пивом
Житель Прикамья убил друга ножкой от табурета
Жительница Перми два месяца спаивала несовершеннолетнюю знакомую
В Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги
«Оставили под проливным дождем». Волонтеры ищут дом котятам, которых выкинули в коробке из иномарки
«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку