Подробности скандала в пермской школе: учитель совратил ученицу, когда та пришла к нему на зачет

Некрасивый скандал произошел в одной из школ Орджоникидзевского района Перми. История эта произошла еще в конце третьей четверти, но известно о ней стало только сейчас, когда к делу подключились правоохранительные органы.

Хотела повысить оценку

В марте, перед окончанием четверти, девятиклассница решила исправить свою оценку по математике. Она договорилась с 46-летним преподавателем и пришла к нему на зачет. Когда школьница и учитель остались в кабинете одни, мужчина совершил то, что характеризуется законом как «Совершение развратных действий без применения насилия отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

После пережитого девочка пришла домой и рассказала все маме. Возмущенная женщина пошла к директору школы - жаловаться.

В Перми учитель математики приставал к ученице, которая пришла сдавать к нему зачет 00:00 00:00

- Странно, учитель он опытный со стажем, но мы обязательно во всем разберемся, - пообещала директор.

И разобралась: отстранила озабоченного учителя от преподавания в том классе, где училась девочка, вдобавок лишила его премии. А вот «сор из избы» выносить не стала. Несмотря на то, что преступление было совершено против половой неприкосновенности ученицы, правоохранительные органы об этом от директора так и не узнали.

Это – жестокое обращение с ребенком

- Этот случай характеризуется как «жестокое обращение с ребенком», однако сотрудники полиции узнали о нем лишь во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, а не от руководителя образовательного учреждения, - рассказал «КП» Дмитрий Шишкин, помощник прокурора Орджоникидзевского района Перми. – В связи с этим в действиях директора прокуратурой были усмотрены признаки «Халатности». Максимальное наказание, которое ей грозит за данное преступление – арест на срок до 3 месяцев, но вероятней всего наказание будет вынесено без лишения свободы.

Вот как прокомментировали случившееся в городском департаменте образования:

- Мы провели собственную внеплановую проверку, о случившемся нам стало известно 20 апреля от правоохранительных органов. По результатам проверки директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности за несвоевременное информирование полиции и учредителя. Отметим, что пострадавшая школьница освоила учебный курс, ее образовательный процесс не прерывался, сейчас она на каникулах.

Вся информация о педагоге была передана в следственный комитет, возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

- Педагогу избрана мера пресечения в виде запрета на преподавательскую деятельность, - рассказал руководитель СО по Орджоникидзевскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алексей Тимохов. - Обвиняемый находится дома, ему запрещены все контакты с потерпевшей. Также ему нельзя приближаться к школе, за соблюдением этого следит уголовно-исполнительная инспекция. И в отношении преподавателя, и в отношении девочки назначены и проводятся судебно-психиатрические экспертизы.