«Подуй, и все пройдет». В Перми девочка сломала руку, а воспитатель не обратил на это внимания

Восьмилетняя Ирма Кукушкина почти месяц будет вынуждена провести в гипсе. С зафиксированной рукой она ни шнурки завязать, ни пуговиц застегнуть не может, а уж о занятиях музыкой юной пианистке остается только мечтать. Левую руку второклассница сломала на прогулке в летнем лагере.

«Детям в телефон некогда будет заглянуть»

С покупкой путевки в пришкольный лагерь родители Ирмы немного опоздали. Уже в начале мая все места в лагере лицея, где учится девочка, были заняты.

- Я поискала другие варианты в микрорайоне Садовый, и мы остановились на летнем лагере в клубе «Антей», - вспоминает Ярослава Каменских, мама девочки. - Нам пообещали, что программа здесь насыщенная и интересная, что детям некогда в телефон будет заглянуть. Правда, доплатить за путевку придется в два с лишним раза больше, чем в школьном лагере. Но мы согласились и записали дочь в профильный танцевальный отряд.

Девочка в лагере сломала руку, а воспитательница не вызвала ей "скорую" 00:00 00:00

Однако начало смены разочаровало как родителей, так и саму девочку. Дважды в день ребята должны были строем ходить в лицей на завтраки и обеды (дорога в одну сторону занимает минут 20) , а между приемами пищи гуляли на обычной дворовой площадке возле высотки по соседству. Третий день школьники провели на медосмотре, томясь в очередях. Ни обещанных поездок, ни занятий танцами не было.

- Почему вы взяли денег больше, а развлечений у ребят никаких нет? – позвонила руководству лагеря бабушка Ирмы, педагог с большим опытом и стажем.

- Мне некогда этим сейчас заниматься, у нас рейдерский захват здания происходит, но я точно знаю, что программа лагеря хорошая, - ответила ей директор детско-юношеского центра «Антей» Марина Карпей.

Но за семь дней пребывания в лагере Ирма ни разу не съездила ни в кино, ни в театр, ни на экскурсию. А потом девочка сломала руку.

«Мы вернули вам здорового ребенка»

11 июня танцевальный отряд привычно оккупировал детскую площадку. Ребятишки лазали, бегали, скатывались с горки по прямой и изогнутой трубе. По словам мамы, Ирма скатилась вниз и упала, а сзади ее толкнула спускавшаяся девочка. После этого у Ирмы резко заболела рука.

Ирма очень переживает, что пол-лета ей придется проходить в гипсе. Фото: из семейного архива.

- Я встала, обошла горку и подошла к воспитательнице Юлии Михайловне, которая в это время сидела на лавочке и смотрела что-то в телефоне, - рассказала школьница родителям. - Я сказала ей, что мне руку очень больно, а она говорит: «Ты подуй, и у тебя все пройдет. Куда мы сейчас пойдем? Нам еще 40 минут гулять надо».

Оставшуюся часть прогулки Ирма просидела на лавочке неподалеку от воспитательницы. Она чувствовала себя плохо: голова кружилась, рука продолжала болеть. Через сорок минут воспитательница собрала ребят и повела их на обед. Но в лицее, где ели дети и работал врач, с которым у лагеря был заключен договор, педагог тоже не показала ребенка медику. Девочка вместе со всеми вернулась в лагерь и стала дожидаться маму.

- Дочь рассказала мне о случившемся, как только я забрала ее из лагеря. Это было около 14.40, - рассказывает Ярослава. – Я не стала возвращаться, чтобы выслушать объяснения воспитателя. Мы зашли домой, чтобы взять полис и ехать в травмункт, но дома Ирма сказала, что хочет немного полежать. Она легла и заснула на два часа. А когда проснулась - начала реветь от боли в руке.

Поездку в аквапарк пришлось отложить

В травмпункте, куда родители приехали уже вечером, девочке сделали рентген и поставили диагноз «перелом лучевой и локтевой кости».

- Услышав это, дочка очень испугалась, начала переживать, что пол-лета ей придется проходить в гипсе, а в музыкальной школе ей много новых произведений задали разбирать, - объясняет мама. - Вдобавок мы планировали поездку в аквапарк, но теперь все планы придется менять из-за перелома.

Но каково было возмущение родителей, когда руководство лагеря всю вину попыталось переложить на семью.

- В «Антей» я пришла 13 июня. Директор была в отпуске, я разговаривала с ее заместителем. Она пообещала мне во всем разобраться и перезвонить. Честно говоря, мы ждали извинений и помощи в реабилитации дочки, но вечером, когда замдиректора набрала меня, тон нашего разговора кардинально поменялся. Она не только не извинилась, но и начала переворачивать ситуацию с точностью до наоборот. Якобы Ирма не подходила и не жаловалась на боль воспитателю, а была весела и бодра. Что нам отдали здорового ребенка, а руку она сломала во второй половине дня, уже будучи с нами.

После этого родители пострадавшей девочки решили придать случай огласке: они написали заявление в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор и департамент образования. Сейчас по их жалобе проводятся проверки, но пока никакой ответной реакции не последовало.

- Проводится проверка. Работающая на отряде педагог написала объяснительную, какие-либо решения мы будем принимать после окончания расследования, - сообщили «КП» в департаменте образования.

Чтобы доказать, что травму девочка получила именно во время прогулки в лагере, родители обратились в домоуправление дома, где и гулял в тот день отряд. Им удалось найти и скопировать видеозапись произошедшего.