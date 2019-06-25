Онлайн-трансляция с лекции «Программируем здоровые пищевые привычки с детства»

Мы проводим прямую трансляцию с лекции о здоровых пищевых привычках. Напомним, это уже третья лекция в этом месяце о здоровье детей. Она приходит при поддержке "Пермского краевого центра медицинской профилактики".

Лекцию прочитает врач-эндокринолог, заведующая краевым детским консультативно-диагностическим эндокринологическим центром Светлана Малимон. Думаем, родителям будет интересно и полезно ее послушать. Здоровье детей - это очень важно.

Мероприятия организованы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» (Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям) и будут проводиться на постоянной основе.