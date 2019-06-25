2019-06-25T14:15:47+03:00
Общество

Онлайн-трансляция с лекции «Программируем здоровые пищевые привычки с детства»

Она проходит в городской детской клинической поликлиники №6
Елена КОНОВА
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Лекция: Программируем здоровые пищевые привычки с детства .Multistreaming with https://restream.io/

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Мы проводим прямую трансляцию с лекции о здоровых пищевых привычках. Напомним, это уже третья лекция в этом месяце о здоровье детей. Она приходит при поддержке "Пермского краевого центра медицинской профилактики".

Лекцию прочитает врач-эндокринолог, заведующая краевым детским консультативно-диагностическим эндокринологическим центром Светлана Малимон. Думаем, родителям будет интересно и полезно ее послушать. Здоровье детей - это очень важно.

Мероприятия организованы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» (Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям) и будут проводиться на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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