В Пермском крае выделяют деньги на жилье для молодых семей

- Я встала в очередь на получение субсидии по программе «Молодая семья» в 2009 году, - рассказывает пермячка Екатерина. - Тогда я жила с годовалым сыном в коммуналке. Очередь шла медленно. И я поняла, что до 35 лет (по условиям федеральной программы субсидии выдают только людям до 35 лет включительно, - Ред.) получить эти деньги не успею.

Шесть лет назад Екатерина взяла ипотечный кредит и купила двухкомнатную квартиру. К тому времени у нее было уже двое детей. А в минувшем сентябре по региональной программе поддержки молодых семей она получила социальную выплату – 10 процентов от расчетной стоимости жилья. Этими деньгами Екатерина погасила значительную часть ипотеки. Ей осталось совсем немного, чтобы полностью расплатиться с банком…

Екатерина решила, что лучше иметь синицу в руках, чем надеяться на журавля в далеком будущем.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Успеть до 35

Сейчас в Пермском крае в очереди на получение субсидии для улучшения жилищных условий по федеральной программе «Молодая семья» состоят 11 800 семей, более 1500 из них живут в Перми. Все они имеют право получить из бюджета 35 процентов от расчетной стоимости жилья.

- Федеральная программа содержит конкретные и понятные критерии, - пояснила заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе. – Возраст супругов или одного из родителей не должен превышать 35 лет, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и быть платежеспособной, то есть иметь возможность заплатить оставшиеся 65 процентов от расчётной стоимости жилья, пусть даже с помощью ипотечного кредита.

А так как семьи стоят в очереди на получение субсидий по 8-10 лет, то многие просто не успевают воспользоваться ими до наступления предельного возраста.

К тому же выплаты по федеральной программе действуют только при условии софинансирования. Деньги из федерального бюджета выделяют только при участии в программе краевого и муниципального бюджетов.

- У нас в районе есть более богатые поселения, которые финансово участвуют в программе «Молодая семья», есть более бедные, из которых за 4-5 лет не поступило ни одной заявки, - рассказал Алексей Норицин, заместитель главы администрации Пермского района.

- Чтобы разрешить все эти проблемы, в Пермском крае было принято решение о создании региональной программы поддержки молодых семей, - рассказал министр соцразвития Павел Фокин. – По ней выплаты составляют 10 процентов от расчетной стоимости жилья. Но если в семье в течение двух лет после получения выплаты рождается ребенок, она получает еще одну социальную выплату в размере первоначально полученной выплаты

По региональной программе семьи могут воспользоваться социальной выплатой и после достижения возраста 36 лет, если семья включена в список участников программы до 1 января 2019 года и до достижения возраста 36 лет.

К тому же деньги на эту программу выделяются только из краевого бюджета и не зависят от желания или возможностей муниципалитетов участвовать в ней, тем самым в рамках региональной программы социальные выплаты вправе получить все семьи, независимо от участия в программе муниципалитета.

10 меньше, чем 35. Но больше, чем ничего

В 2018 году губернатор Максим Решетников возобновляет региональную программу поддержки молодых семей. Благодаря этому значительно больше молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия.

- Когда мы работали только по федеральной программе, семей, которые получали выплаты, было 400-500 в год, - уточнила Марина Визе. - В 2018 году, когда мы снова стали предоставлять выплаты в рамках региональной программы, их получили уже 1120 семей. В 2019 году на предоставление социальных выплат молодым семьям Пермского края из федерального, краевого и местного бюджетов выделены 429 миллионов, за счет которых планировалось поддержать 1179 молодых семей, в том числе 221 многодетных. А с учетом дополнительного финансирования из краевого бюджета в размере 150 миллионов, ожидаем, что социальные выплаты дополнительно получат еще не менее 600 семей края. С инициативой увеличить финансирование региональной программы выступил губернатор Прикамья Максим Решетников, инициатива была поддержана депутатами Законодательного Собрания Пермского края.

Конечно, 10 процентов – это меньше, чем 35, но порой лучше иметь синицу в руках, чем надеяться на журавля в далеком будущем. Именно так решила Екатерина.

- Я считаю, не надо ждать эти 35 процентов, - говорит она. - Когда строите свою жизнь, заводите детей, надо в первую очередь рассчитывать на самих себя, свои силы. И если нам дают какую-то помощь – надо сказать спасибо. Шесть лет назад я приобрела очень недорогую квартиру. Но она у меня уже есть. И теперь, после того, как я погашу этот ипотечный кредит, я планирую дальше улучшать свои жилищные условия.

- Для того, чтобы упростить семьям процесс включения в региональную программу, мы приняли решение, что они могут подавать тот же пакет документов, которые заявляют для участия в федеральной программе, - рассказала Марина Визе. – Семьи имеют право стоять в очереди на получение выплат по разным программам. И потом могут выбрать, по какой из них будут получать субсидии: ждать ли федеральную программу или участвовать в региональной.