2019-06-24T15:27:26+03:00
Общество

У «дома Лары» из романа «Доктор Живаго» пермские археологи нашли два сундука антиквариата

Клад закопал во время революции владелец ресторана Трутнев
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Археологи нашли настоящий клад. Фото: Мария Мингалева.Археологи нашли настоящий клад. Фото: Мария Мингалева.
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Фарфоровые супницы, соусники, изящные чашечки, тарелки разных форм и размеров – при раскопках в центре Перми археологи обнаружили клад: два сундука с антикварной посудой.

Хозяева дома закопали сундук с кузнецовским фарфором. Фото: Григорий Головчанский.

Хозяева дома закопали сундук с кузнецовским фарфором. Фото: Григорий Головчанский.

Сервизы купца Трутнева

- В одном из сундуков лежали фарфоровые сервизы середины XIX века, - рассказала «Комсомолке» Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции. - Они были уложены очень аккуратно, все изделия были обернуты газетами – так же, как мы сейчас посуду перевозим. Сами газеты не сохранились, но они отпечатались на фарфоре, поэтому мы смогли посмотреть заметки и определить, какого они года. Самая последняя – за октябрь 1917 года. Так что, видимо, все было собрано и схоронено в период революционных событий, гражданской войны.

Во втором сундуке была спрятана кухонная утварь - чугунные сковородки, медные тазы и даже одна эмалированная сковорода. Видимо, хозяева собрали всю посуду, что была в доме, упаковали и оставили до лучших времен.

Археологи с помощью архивных данных выяснили, что в 1917 году на месте раскопок находился дом купца 2-й гильдии Трутнева.

Что нашли в старинном сундуке, выкопанном возле дома Лары из "Доктора Живаго"

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- Известно, что Трутнев был не только купцом, но и ресторатором, - уточнила Мария Мингалева. – Но где именно находился его ресторан и что стало с самим хозяином после революции, мы пока выяснить не смогли.

Находки попадут в музей

Раскопки на улице Ленина, на месте будущей поликлиники, ведутся с конца мая. Здесь, напротив знаменитого «дома с фигурами» и рядом с «домом Лары» из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», археологи уже находили запонку с изображением ножки танцовщицы, старинные монеты, камею, пуговицы от форменных сюртуков чиновников и обломки фарфоровой статуэтки слоника. И вот – целый клад.

Посуда за сто с лишним лет почти не пострадала. Фото: Мария Мингалева.

Посуда за сто с лишним лет почти не пострадала. Фото: Мария Мингалева.

Сундуки пролежали в земле более ста лет, их деревянные стенки практически полностью истлели. А посуде повезло больше. Сохранились два полных сервиза, каждый больше чем на 19 персон. И есть еще разнобой – фарфоровые изделия из разных сервизов. Конечно, кое-что побилось, но немало тарелок и чашечек – только помыть и можно на стол ставить.

Фарфоровые сервизы были изготовлены на разных фабриках Кузнецова - рижской, дмитровской и московской. По качеству фарфор – среднего уровня, не элитный, но и не ширпотреб. Надо сказать, что Кузнецов делал фарфор для разных слоев населения. Даже крестьяне могли себе позволить кузнецовскую посуду. Найденные в Перми сервизы относились к более высокому классу, чем крестьянский, но их покрытие было не слишком хорошим.

На фарфоре отпечаталась газета. Фото: Мария Мингалева.

На фарфоре отпечаталась газета. Фото: Мария Мингалева.

- Точное количество найденных изделий назвать не могу, пока не обработан весь материал, - говорит Мария. - Мы их достали, слегка почистили и отправили в лабораторию. Пока идут полевые работы, ими заниматься не будем. А после завершения раскопок займемся их изучением.

Затем находки отправят в краеведческий музей. Но только после того, как будет обработана вся коллекция. Это может занять около года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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