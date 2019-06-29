2019-06-29T20:56:43+03:00
Происшествия

«Погибла женщина и пострадали дети». На Коммунальном мосту в Перми столкнулись две легковушки

Шестерых человек отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Ночь с пятницы на субботы оказалась смертельной для жительницы Пермского края. В центре Перми на Коммунальном мосту произошло страшное ДТП. В аварии пострадали 6 человек, среди которых двое маленьких детей. Одному ребенку 6 лет, а второму нет и двух.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 2:30 на перекрестке улиц Окулова и Попова в Ленинском районе.

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ДТП на мосту в Перми
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- По Окулова в направления Свердловская двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением 29-летнего жителя Частинского района. По предварительной информации, на перекрестке улиц Попова и Окулова водитель нарушил ПДД. Мужчина не пропустил двигающийся по главной дороге автомобиль и допустил столкновение с «Хондой», - сообщили в ведомстве.

В результате аварии 34-летняя пассажирка отечественной легковушки вылетела в лобовое стекло и погибла до приезда врачей скорой помощи. Водитель «Лады» получил травмы. Также пострадали двое несовершеннолетних детей, которые находились в легковушке. Одному малышу 6 лет, второму 1 и 10 месяцев. Детей доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Двоих пассажиров и водителя «Хонды» отправили в городскую клиническую больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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