«Надеюсь, что счастье работать с Теодором не закончится». Пермские деятели культуры комментируют уход Курентзиса

В пятницу, 21 июня, слухи об уходе Теодора Курентзиса из пермского театра, давно ходившие по городу, получили официальное подтверждение. Стало известно, что в конце августа Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Но уйдет он, как уже начали шутить пермяки, «не полностью».

- Начнем с того, что Теодор Курентзис никуда не уходит, - пояснил «Комсомолке» министр культуры Вячеслав Торчинский. - Он предложил нам новый формат взаимодействия. И надо сказать ему за это: «Спасибо». Потому что Теодор - человек мира, и то, что он столько лет вместе с Пермским краем, нам сильно повезло. Сейчас он хотел бы больше времени заниматься непосредственно оркестром как дирижер: гастроли, выступления. Но при этом остается художественным руководителем Дягилевского фестиваля – нашего главного культурного проекта. Также Курентзис берет на себя художественное руководство крупными оперными постановками – ставит одну-две оперы в год – и ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми. Такое предложение я расцениваю как жест доброй воли со стороны Теодора.

В оперном театре также пообещали сохранить «традиции, заложенные Теодором».

- Мне очень жаль, что это произошло, но я уважаю позицию Теодора, - отметил исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. Театр вступает в новую реальность, его ожидает переходный период. Важно сохранить тот заряд, который Теодор привнес в жизнь театра и города. Вместе с тем, Теодор остается с нами и со своим зрителем, которого уважает и не в силах покинуть. Он не только будет являться художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля, но и продолжит радовать жителей города Перми симфоническими программами и будет осуществлять постановки спектаклей в своем родном пермском театре. Надеюсь, что счастье работать с Теодором не закончится.

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