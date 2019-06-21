«Утром кефирчик, а вечером винишко». Звезда «Реальных пацанов» поделилась секретом похудения

Актриса Мария Шекунова, известная как «Машка» из сериала «Реальные пацаны», на своей странице Instagram рассказала, как что помогло ей похудеть.

«Главное правило: нельзя закидывать в себя все подряд. Всегда нужно думать о том, что и когда ты ешь, - написала актриса. - У меня в жизни были разные периоды: одно время я плотно общалась с диетологом, одно время я плотно занималась спортом, а был период, когда я просто ничего не ела, а только пила...Утром кефирчик, а вечером винишко».

Все это, по словам Марии, помогло ей сбросить вес и уже в течение двух лет находиться в «наиболее комфортном для нее состоянии», - продолжила актриса.

Поклонники Марии Шекуновой оценили ее внешний вид: «И полненькая выглядела очень органично! А сейчас просто куколка!».

Напомним, бывшая актриса Пермского ТЮЗа Мария Шекунова в «Реальных пацанах» сыграла роль простоватой девушки с большой грудью, которая попеременно встречается с Коляном и Эдиком, а впоследствии выходит замуж за Эдика.