2019-06-21T09:10:03+03:00
Звезды

Фестиваль еды и дизайна, «Лето Парк» и сальса - где пермякам погулять в выходные 22 и 23 июня

Рассказываем о самых интересных событиях предстоящих выходных - 22 и 23 июня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пермяки могут увидеть выступления уличных театров.Пермяки могут увидеть выступления уличных театров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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RED FEST

22 и 23 июня на берегу Камы в Digital Port (Решетниковский спуск, 1)

в пятый раз пройдет RED FEST - летний фестиваль дизайна, еды и музыки. На площадке фестиваля под открытым небом соберутся более 50 дизайнеров, 20 музыкальных групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и других городов России. Свою еду предложат 25 ресторанов и стритфудов.

На главной музыкальной сцене фестиваля 22 июня выступят группы СБПЧ, Pompeya, Somerset, Kapusha, Rocky II. 23 июня - группы «Комсомольск», Lovanda, «Горизонт», El capitan, «Смирный и друзья».

В этом году на фестиваль также вернется электронная сцена, на которой выступят дуэт Monvol и другие электронные музыканты из России и зарубежья.

Для детей с 12 до 15 часов будет работать «Картонный маркет». Ребята смогут выставить здесь все, что приготовят сами и вместе с родителями: домашнее печенье, лимонад, самодельные украшения, открытки.

Билеты: 1 день - 450 рублей, 2 день – 700 рублей. Для детей до 12 лет и пенсионеров вход бесплатный (6+).

«Выходные на набережной»

Суббота, 22 июня, - День кинолога. В честь праздника в амфитеатре на набережной с 13 до 15 часов пройдут показательные выступления дрессированных собак и участников клуба служебного собаководства. На Соборной площади с 17 до 19 часов будет работать танцевальная ретро-площадка.

В воскресенье, 23 июня, будут выступать уличные театры. В 15.00 начнется спектакль театра эстрады Елены Третьяковой, а в 16.00 иллюзионный театр «Улыбка» покажет спектакль «Магазин фокусов». В 17.00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по танцевальному фитнес-направлению «Зумба».

Вход свободный (0+).

«Лето Парк»

23 июня на эспланаде вновь откроется «Лето Парк». С 14 до 18 часов здесь состоится празднование Дня молодежи. Пройдут показательные выступления от федерации спортивного рок-н-ролла и федерации скейтбординга, концерт из лучших номеров фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна - 2019». Выступят пермские музыкальные группы «Действуй» и Paramount Blues. Хедлайнером мероприятия станет кавер-группа El capitane.

А в «Сказариуме» 23 июня в 15 часов начнется кукольный спектакль «Золотой цыпленок» театра «Карабаска».

Также в «Лето Парке» будут работать игровые площадки и Город мастеров. Новой площадкой станет Институт по исследованию всего на свете, который откроется 26 июля.

«Лето Парк» будет работать до 8 сентября - по будням, кроме понедельника, с 15 до 21 часов, в выходные и праздничные дни с 12 до 21.

Вход свободный (0+).

«Новая танцевальная волна».

С 21 по 23 июня в парке Горького состоится фестиваль «Новая танцевальная волна». 21 июня с 19.30 до 21.00 на главной сцене парка будет проходить конкурс шоу-номеров.

22 июня с 18.00 до 20.30 в Зеленом театре можно будет увидеть состязания Caribbean Summer Cup, а 23 июня с 19.00 до 22.00 - Сальса Open Air.

Вход свободный (0+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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