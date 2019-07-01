2019-07-01T10:52:18+03:00
Происшествия

«Разозлился на жену». Появилось видео, как в Прикамье тракторист давит автомобиль и ударяет его ковшом

Полиция проводит проверку
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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В Березниках местный житель на тракторе переехал машину жены. Мужчина разозлился на женщину и разбил ее машину ковшиком. Пользователи социальных сетей опубликовали видео ужасной «расправы».

На видео видно, как трактор сначала ударяет иномарку ковшиком, а потом проезжает по ней колесами. Мужчину - водителя трактора задержали и доставили в отделение полиции.

В Березниках тракторист, разозлившись на жену, раздавил ее автомобиль. ВИДЕО: Мой город- Пермь.

Машина превратилась в груду металлолома.

— 30 июня в отдел полиции в Березниках поступило сообщение о повреждении транспорта, — прокомментировали в ГУ МВД. — На месте происшествия был задержан 26-летний гражданин. Остальные обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автомобиль разорвало на две части после столкновения со столбом.Вечером в воскресенье, 30 июня, в Перми начался сильный дождь, ветер. Около 19.20 в микрорайоне Ива произошла ужасная авария - автомобиль "Лада" врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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