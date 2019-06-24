Дожди и похолодание. Пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю

Предстоящая неделя ожидается в Пермском крае умеренно прохладной. Причина этого – смещение Скандинавского антициклона на Европейскую часть России. Пик его придется на середину недели – 26-27 июня. Именно в эти дни в Прикамье начнется похолодание.

- В понедельник, 24 июня, будет еще тепло, днем от +20 на севере края до +26 на юге, в Перми до +24 градусов, - рассказал «Комсомолке» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - На севере края ожидаются кратковременные дожди.

Во вторник, 25 июня, заток прохладного воздуха с севера усилится, температура существенно понизится. Днем ожидаются кратковременные дожди по центральным и южным районам края, возможны грозы. Температура в Перми до +20, по краю +17...+22.

В среду, 26 июня, похолодание продолжится: ночью +7...+12, днем +14...+19 по краю. А в Перми +16...+18. Это уже на 4 градуса ниже нормы. Кратковременные дожди в этот день возможны в основном по югу края.

В ночь на четверг, 27 июня, еще похолодает до +5...+10, днем +15…+20 и преимущественно без осадков.

В конце недели предварительно ожидается постепенное потепление, которое может сопровождаться дождями и грозами. Теплый воздух будет распространяться из Казахстана, но пока неизвестно, когда он придет в Предуралье.