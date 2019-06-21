2019-06-21T15:16:38+03:00
Общество

Героиня проекта "Преображение": "Хочется заклеить рот скотчем"

Наталья Луканина рассказала, как борется со стрессом
Елена КОНОВА
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Наталья лучше себя чувствует в новом телеНаталья лучше себя чувствует в новом телеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Героиня проекта "КП"-Пермь" Наталья Луканина скинула уже 11 кг из 20. До конца проекта осталось всего 2,5 недели, и сейчас она старается еще больше, чем раньше. Например, Наталья теперь постоянно катается на велосипеде, даже если нужно уехать из микрорайона Островский на Парковый. Но все равно вес плохо уходит.

- Иногда хочется заклеить себе рот скотчем, - признается она. - Так и тянет съесть что-нибудь калорийное и вредное. Но я держусь - не зря худела. Хочу в конце месяца походить по магазинам и купить новую одежду - надеюсь, на два размера меньше нынешнего.

Новый видеодневник героини #преображениекп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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