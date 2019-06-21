Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции про адаптацию школьников к учебному процессу

Сегодня в 16-00 на нашем сайте проходит прямая трансляция с лекции центра медицинской профилактики, она называется «Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи». Прочитает эту важнейшую для родителей лекцию руководитель проекта «Нейропсихология и семейная психотерапия», врач-психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Огибалова.

Напомним, что в этом месяце на нашем сайте проходит цикл тематических онлайн-лекций для родителей. Третья и последняя в этом месяце лекция состоится 25 июня.