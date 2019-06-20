«На краю». Английская газета «Гардиан» опубликовала снимки из жизни одной пермской семьи

В 1996 года британский фотограф Джон Питер Аскью преодолел 1500 километров от Москвы до Перми, чтобы сфотографировать самый восточный город Европы. После этого он еще несколько раз побывал в Прикамье. В результате его поездок в 2019 году в Великобритании вышла книга «Мы: фотографии из России, 1996 - 2017».

«С 1996 года Аскью фотографирует российский город Пермь в рамках проекта, исследующего состояние современной Европы. Хотя «Мы» - эпический портрет нескольких поколений одной семьи Чулаковых, эти фотографии выходят за рамки конкретных обстоятельств жизни этой семьи, раскрывая наше лучшее «я», - говорится в аннотации к этой книге.

- Каждая фотография окружена историями, но я хочу, чтобы они существовали сами по себе, как момент затишья, - написал Джон Питер Аскью. - Я верю, что фотографии говорят правду.

Некоторые снимки из книги «Мы» на днях опубликовала одна из крупнейших газет Великобритании «Гардиан» под заголовком «На краю: жизнь в самом восточном городе Европы - в картинках».

"Женщины и дети во дворе". 2009. Фото: John Peter Askew

"Мужчина на велосипеде". 2017. Фото: John Peter Askew

"Перед едой". 2008. Фото: John Peter Askew