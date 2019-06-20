«Учится варить для меня борщ». Инженер из Прикамья женился на красавице из Кении

34-летний инженер из Лысьвы женился на девушке из… Кении. Со своей невестой он познакомился в интернете, потом была долгая переписка, поездки в чужую страну и свадьба по африканским традициям. За свою 29-летнюю невесту пермяк отдал родителям девушки калым: две коровы, а недавно перевез жену в Россию. В конце мая у пары родился сын.

«Учила меня английскому»

- Я работаю в нефтегазовой сфере, лет шесть назад, чтобы ездить в заграничные командировки, начал учить английский язык, - рассказывает историю своей любви 34-летний инженер из Лысьвы Михаил Ханжин. - Зарегистрировался на сайте, в качестве носительницы языка с нами занималась офис-менеджер из Найроби Анна Мэрвис Адиамбо Ангага Мбела. Мы долгое время общались только по делу, а потом начали разговаривать на бытовые и личные темы.

У Михаила в то время был тяжелый жизненный период, он разводился с женой. Но супруги сумели остаться в хороших отношениях, мужчина помогает бывшей супруге растить 11-летнюю дочь.

Анна Мэрвис тоже пережила трагедию: со своим гражданским мужем они потеряли ребенка. А вскоре ее кенийский супруг ушел.

Общих тем для разговоров по скайпу у молодых людей из России и Африки оказалось предостаточно.

- Однажды, когда Анна была особенно грустна, я вдруг сказал ей: «А хочешь, я приеду к тебе?», - вспоминает пермяк. - Ну раз сказал - надо делать, чтобы она не подумала плохо о российских мужиках. Я начал копить деньги и оформлять заграничный паспорт. Вскоре выяснилось, что поездка в Африку с визой может обойтись не так и уж дорого, в районе 100 тысяч рублей.

В Кении Михаилу нравится. Фото из архива семьи

Михаил работает вахтовым методом, поэтому в один из своих отпусков в 2016 году вылетел в Найроби.

- Она встретила меня в аэропорту, - рассказывает мужчина. - Фигурка классная, улыбка на губах, в глазах - искринка. На третий день я понял, что начинаю влюбляться. В свою первую поездку я провел в Кении две недели. Жил в отеле. Каждый день мы гуляли с Анной по городу, ходили в кафе, по магазинам, ездили в сафари-парк. Она рассказывала мне о своей семье: у них квартира в высотном доме, есть телевизор, интернет, вода, только нет отопления, поэтому, чтобы согреть воду, они пользуются электронагревателями. В ту поездку Анна познакомила меня со своими братом и сестрой, а знакомить с родителями пока не стала. Уезжая, я пообещал писать, звонить и общаться в скайпе. Я понял тогда, что не хочу ее терять. Позже выяснилось, что Анна оказалась другого мнения о моем приезде. Мне все нравилось, но я мало улыбался, и она подумала, что я очень расстроен этой поездкой.

Чтобы переубедить девушку, Михаил еще два раза съездил к ней в гости, познакомился с родителями и пригласил Анну в Россию. Она прилетела к нему в марте 2017 года.

- У нас еще лежал снег, и Анна впервые в жизни с удивлением потрогала его, - улыбается молодой человек. - Она все время мерзла. Когда мы ехали в машине, всегда включала обогреватель, так как у них даже в самый холодный период года температура не опускается ниже пяти градусов. В один из дней я сделал ей сюрприз: пригласил в кафе, где собрал своих друзей. Когда заиграла романтическая музыка, я встал на одно колено, предложил ей руку и сердце и подарил кольцо.

Двойная свадьба

Родители Михаила, когда в первый раз провожали сына за границу, очень переживали. Он впервые выезжал в другую страну. Когда увидели на фото девушку, начали волноваться еще больше. А когда узнали, что сын позвал ее замуж, смирились, поняв, что вряд ли что теперь исправят своими советами.

Свадьбу молодожены решили сыграть в Кении. Причем регистрации было две: первая по народным обычаям, вторая - в церкви.

Влюбленные отмечали сразу две свадьбы. Фото из архива семьи

- По местным традициям я должен был заплатить за невесту выкуп - калым, - объясняет Михаил. - Он обошелся мне примерно в тысячу долларов. Это стоимость двух коров, которые семья невесты забирает, отдавая замуж дочь. Анна попросила, чтобы на эту свадьбу я надел их национальную одежду: рубашку с вышивкой. Сама церемония проходила в деревне. Анны поначалу со мной не было. В доме накрыли обед, меня посадили за стол. В меню были рыба, булочки, мясо: козлятина и говядина, салаты, фрукты, овощи и чай с молоком. Пока я ел, все смотрели на меня. Общаться с гостями мне приходилось на пальцах, Анны рядом не было. Ну и натерпелся я тогда! Когда поел, за обед принялись и гости. А вскоре привели Анну. Она села рядом и скромно молчала.

Вторую свадьбу молодожены играли в католическом храме в Найроби. Было венчание. Из-за того, что Анна - католик, а Михаил - православный, им выдали особое свидетельство о браке. После регистрации поехали, как и в России, кататься на машинах по городу, чтобы сделать красивые фото. А потом был ужин в ресторане, на котором гости танцевали и водили хороводы вокруг новобрачных.

Затем была вынужденная разлука, потому что Михаил улетел на очередную вахту, а молодой жене пришлось ждать, когда будут готовы документы на въезд в Россию. Эти месяцы она прожила на квартире у подруги, так как традиции в Кении такие, что замужняя девушка не имеет права жить в родительской семье. Наконец, этой весной Анна прилетела в Россию, к мужу.

«В России разруха и медведи по городу ходят»

Михаил рассказывает о свадьбе с красавицей из Кении Анной 00:00 00:00

- В Кении очень уважают мужей, куда муж поедет - туда за ним и жена. Хоть на край света, хоть в Россию! Анна, скажу честно, очень боялась ехать. Наслушалась рассказов, что у нас мафия, разруха, медведи по городу ходят. А когда она увидела нашу страну в реальности, очень обрадовалась и была приятно удивлена. Как и в первую поездку ее ждало здесь немало удивительного: есть газ, горячие батареи, чистые и красивые улицы, огород, где выращивают овощи мои родители. Мне тоже приходится перенимать ее традиции. Обязательно перед приемом пищи мы садимся за стол, и она начинает молиться. Я в это время молчу, а потом мы вместе произносим: «Аминь».

Анна тяжело привыкала к холодной зиме. Фото из архива семьи

Михаил поселился с супругой в Лысьве, в четырехкомнатной квартире родителей, его мама и папа несколько лет назад уехали жить в частный дом за город. Но раз в неделю они приезжают понянчиться с внуком и помочь невестке по хозяйству. А Анна, чтобы общаться со свекровью и свекром, учит русский язык.

- Первым делом я показал Анне все местные продуктовые магазины. Сейчас особых проблем с покупками нет: набрал корзину и отбил товар на кассе. Но я учу ее: объясняю, какие продукты или какое мороженое лучше покупать. Говорю, чтобы не велась на яркие обертки. Она все понимает, учится. Я замечаю, что Анна очень старается для меня: она, несмотря на то, что у нас маленький ребенок, всегда ухожена, учится варить супы, которых никогда раньше не готовила. С сыном, мы назвали его Данил Хави (Хави в переводе - Удача), она ласково общается на английском и своем родном суахили. Ребенок очень похож на меня, и кожа у него светлая.

Поначалу на экзотическую жену лысьвенского инженера глазел весь город. Кто-то просил сделать селфи. Но сейчас в районе, где живет эта необычная пара, люди привыкли и уже не обращают на них особого внимания.

- Я долго шел и, наконец, пришел к своему огромному счастью! - говорит Михаил. - У меня есть семья, о которой я хочу, и буду заботиться. Пройдя через все испытания - мы теперь вместе! И мы живем сегодняшним днем, не заглядывая, что с нами будет дальше. Мы еще не решали, что будет, когда сын подрастет. Будет ли Анна здесь работать? Как продлим разрешенную ей на три года регистрацию временного проживания? Придет время - мы будем решать и эти проблемы. А пока просто живем и получаем от этого удовольствие!