Следователи проверяют обращение пермячки к Президенту

В следственном управлении СКР по Пермскому краю начата доследственная проверка по заявлению пермячки о нарушении ее прав на улучшении жилищных условий. С этой жалобой женщина обратилась на прямую линию с Президентом. И хотя сама прямая линия еще не началась, на обращение отреагировали следственные органы.

- Руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев принял представителя инициативной группы граждан, в ходе которого женщина сообщила о несоблюдении очередности предоставления социальных выплат при реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе СУ СКР. – Сейчас проводятся мероприятия по проверке всех обстоятельств, указанных в заявлении, им будет дана правовая оценка. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

Также видеообращение к Президенту в преддверии его прямой линии записала представительница многодетных семей. Она пожаловалась на то, что в Пермском крае отменили региональный сертификат за рождение третьего ребенка и ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка до трех лет.

«Мама - это тяжелый труд, а нас называют попрошайками. Не проходите мимо двадцати тысяч семей Пермского края! Надеюсь, что наши дети нужны России!» - эмоционально восклицает женщина.

Напомним, прямая линия с Президентом будет проходить 20 июня с 14 часов по пермскому времени.