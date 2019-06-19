Татьяна Абдуллина: «Поддержка семьи – под пристальным вниманием краевых властей»

Поддержка государством такого института как семья – тема, актуальная всегда. И особое звучание она принимает летом: у детей появляется больше свободного времени, нежели во время учебного года. Всё чаще поднимается проблема ответственного родительства, особенно в контексте обеспечения безопасности детей. О том, как региональные власти выстраивают поддержку семьи в Прикамье, мы поговорили с заместителем председателя правительства Пермского края Татьяной Абдуллиной.

- Татьяна Юрьевна, поддержка семьи – очень обширная тема. Давайте сначала разберемся, что зависит от краевых властей в этой сфере…

- Вы, правы, вопросы поддержки семьи - это вопросы совместного ведения федерального центра, регионов и частично муниципалитетов. Федерация финансирует из федерального бюджета ряд пособий и выплат, в том числе в рамках национальных проектов предусмотрена поддержка из федерального бюджета для осуществления отдельных видов государственных пособий семьям с детьми.

Регион финансирует из своего бюджета добровольно принятые обязательства - такие как выплата при рождении на первого ребенка, социальные выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей, льготы по ряду налогов, оказание социальных услуг семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.д. А также переданные с уровня федерации полномочия. Это социальные выплаты малоимущим семьям, ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет, предоставление бесплатного питания в школе, компенсация родительской платы за детский сад.

Если смотреть на этот вопрос более широко, то поддержка семьи - это комплекс различных мер, связанных с поддержкой при получении детьми образования, оплатой коммунальных услуг, получением медицинской помощи, лекарственным обеспечением, отдыхом и оздоровлением детей. Это важная тема для краевых властей.

Сегодня важно создавать условия для комфортного и безопасного проживания семей в регионе, с доступной социальной инфраструктурой независимо от места проживания семьи. Важно, чтобы наряду с выплатами, для семей с детьми создавались условия получения образования, организации досуга детей, занятий спортом, формировалась комфортная среда.

- Что касается финансовой поддержки…

- Сегодня в регионе система мер поддержки реализуется с учетом нуждаемости, в первую очередь это затрагивает малоимущие семьи, многодетные семьи. Регионом в рамках этих полномочий в 2018 году направлено на эти цели 9,7 млрд. рублей. В 2019-2021 годы будет направлено еще порядка 22 миллиардов рублей. Получателями различных пособий и выплат являются более 147 тысяч семей с детьми. Меры поддержки со стороны Федерации также реализуются через принцип нуждаемости.

- Наверное, важна и адресность помощи…

- Конечно, сегодня задача персонифицировано учитывать индивидуальную ситуацию в каждой конкретной семье.

Если мы возьмем национальный проект «Демография», то, конечно, для нас важна поддержка семей при рождении детей и поддержка малоимущих семей.

На поддержку рождаемости направлены мероприятия федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», объем финансирования которого составляет 9 млрд. 379 млн. рублей на трехлетний период (66,7%- от бюджета национального проекта).

- Серьёзный объем поддержки, а как он изменился сейчас?

- В прошлом году край добился федерального финансирования в требуемом объеме, и благодаря этому с 2019 года мы вновь получили возможность производить выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, с учетом софинансирования из федерального бюджета. Принято решение об увеличении размера пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 10 000 рублей, начиная уже с 1 июля текущего года. Внесены изменения в налоговое законодательство по поддержке многодетных семей – расчет налога на имущество осуществляется с учетом количества детей в многодетной семье – чем больше детей, тем меньше налоговых платежей.

Принят в первом чтении законопроект о предоставлении многодетным семьям денежной выплаты на погашение ипотечных кредитов. Губернатор края выступил с инициативой увеличить уже с этого года объем средств на реализацию программы «Молодая семья» на 150 млн руб. Это позволит улучшить жилищные условия дополнительно 600 молодым семьям. Окончательное решение должны на днях принять депутаты Законодательного Собрания. Продолжим выплаты при рождении детей семьям-участникам программы «Молодая семья» Поддержка 1 рождений осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, распространяется на молодых мам, родивших 1-го ребенка, а в случае рождения третьего (последующего) ребенка – до 3 лет.

- Куда сегодня семья, испытывающая определенные трудности (это может быть связано и с бытовыми вопросами, психологическими проблемами, необходимостью оказания помощи в оформлении документов), может обратиться, и где и кто ей сможет помочь? (социальные услуги)

- Сегодня помощь семьям оказывается в нескольких направлениях. Заработала с января этого года Служба социальных участковых. Это качественно новый подход к оказанию помощи, нацеленный на выявление семей, испытывающих трудности. Социальные участковые на закрепленной территории детально работают с людьми живущими там. В данном случае с семьями с детьми – малоимущими, многодетными семьями, семьями с детьми-инвалидами. Очень важно, чтобы социальный участковый стал для жителей участка «своим» человеком, которому доверяют и чувствуют поддержку в решении любых вопросов.

Сегодня очень важно получить обратную связь о характере обращений в службу социальных участковых для выявления наиболее распространенных вопросов и выработки адресных форм поддержки на краевом уровне.

Главный принцип – это оказание комплексной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресно, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей семьи.

ВАЖНО ЗНАТЬ

1.В Пермском крае работает единый телефон Скорой социальной помощи. Со стационарного телефона нужно звонить по номеру 129, с мобильного – 8 800 100 83 05. Телефонный звонок – бесплатный. За 5 месяцев текущего года на телефон скорой социальной помощи поступило 2302 звонка.

2.Открыт сервис на сайте Министерства социального развития «Служба социальных участковых». Можно ввести данные по месту проживания и получить информацию и контакты о закрепленном социальном участковом.

3.Создан аккаунт «Служба социальных участковых» в социальных сетях для того, чтобы оперативно отрабатывать вопросы населения и реагировать на случаи нахождения семьи в опасности.