Отключение воды с 19 по 22 июня в Перми: краны пересохнут в четырех районах города
Отключение воды с 19 по 22 июня в Перми связано с ремонтными работами. Список адресов пополняется ежедневно. Так, «НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что водой на 4 дней придется запастись жителям четырех районов города.
19 июня в Орджоникидзевского района снова отключат воду:
- Кабельщиков 6, 8
- Янаульская 24а, 30
В Свердловском районе не будет воды с 10:00 по адресам:
-Братская, 171, 175, 177
-Ижевская, 19, 20, 21, 23, 30
Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 71, 72
-Сахалинская, 3
-Усольская, 15.
Жителям следующих домов в Дзержинском районе тоже придется запастись водой:
-Ветлужская, 14, 16, 16а, 22, 27
-Генерала Наумова, 18, 19, 20, 21, 23, 46
-Дошкольная, 1, 10, 12, 6, 8
-Путейская, 15а, 17, 21
-Славгородская, 1
-Электровозная, 1
20- 21 июня воды не будет в Свердловском районе:
- Васильева 11, 11А, 13, 15, 17, 17 К1, 17 К3, 17Б, 17В, 19, 19 К1, 19 К8, 33, 35, 37, 37А, 39, 5, 5Б К1, 5В, 5В К1, 7, 7 СТ1, 7/2, 7А, 7Б, 9, 9 К1
- Героев Хасана 80, 92, 98
- Куйбышева 130, 130 К1, 132
21 июня с 9:00 до 17:00 водой придется запастись жителям Мотовилихинского района:
- Пушкарская, 88, 90, 92
- Уинская, 10, 4, 4А, 4Б, 6, 8
- Юрша, 21, 21А, 23, 23А, 25
В Орджоникидзевском районе
- Олььховская, 38
- Соликамская, 250В, 252 К2
- Токарная, 17А, 19
- Трактористов 31
- Чапаева 3, 6.
22 июня водоснабжение перекроют в Дзержинском районе:
- Мильчакова, 22, 28А, 30А, 32, 34
- Таврическая, 24
- Челюскинцев, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
В Орджоникидзевском районе
- Веденеева 100, 101, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 7, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 9, 90, 92
- Волховская 10, 15, 23, 26, 32, 34, 34А, 36, 37, 40, 7А
- Газонная 1, 19А, 21, 5
- Зюкайкинская 4, 4А, 5, 7
- Кавказская 11, 24А, 24Б, 8
- Качканарская 45, 47
- Корсуньская 2-Я, 3
- Косякова, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 5, 7, 74, 76, 8, 9 - Краснослудская, 13, 17, 5, 8, 9 - Кронита 11, 13, 14, 15, 18, 23, 4, 4/1, 4/2, 6, 6А, 8 - Лобачевского, 26 - Лаврова, 14/1, 16/1, 16/3, 17, 18/1, 18/4, 2 - Лянгасова, 135, 96 - Менжинского, 11, 15, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 49А, 51, 53, 53А, 54 - Первомайская, 10, 14 - Плановая, 3/4 - Серафимовича, 12, 14 - Соликамская , 313, 313А, 317, 327, 329 - Ставропольская, 17, 17А, 19 - Таганрогская , 11, 15, 7 - Таймырская 3, 8 - Томская Я, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44 - Фрунзе, 41, 67 - Цимлянская , 1, 13, 17, 19, 19Б, 21А, 21Б, 23, 23АА, 25, 4, 50, 7, 9 - Штурвальная 2-Я, 3
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