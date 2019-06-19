2019-06-19T07:33:50+03:00
Происшествия

«Услышали громкие стоны». В Прикамье мужчины спасли тонущую собаку

Ребята проезжали мимо [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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Несмотря на то, что у животных есть инстинкты, им часто требуется помощь человека. И это здорово, когда люди не проходят мимо, а останавливаются и помогают несчастным братьям нашим меньшим.

Двое жителей Березников катались на велосипедах, когда услышали жуткие стоны. Мужчины решили, что кто-то избивает собаку.

- Думали, режут или избивают. Пошли на эти звуки, а там собака тонет. Вот и пытались ее спасать, - вспоминает Илья.

Колодец оказался достаточно глубоким - просто руками было не подобраться к животному, а песик бился из последних сил. Илья и Вадим сначала пробовали помочь палками, но всё было безуспешно - собака не могла зацепиться.

- Когда она начала захлебываться, Вадим слез в колодец, а я держал его за руку и за ногу. Он пытался ухватить собаку за лапы. Когда ему это удалось, я стал вытягивать обоих, - вспоминает Илья.

После спасения собака, сперва, отбежала от своих спасителей, но потом некоторое время ходила рядом. Она не могла твердо стоять на лапах и все время падала. Мужчины предполагают, что у животного свело ноги.

Друзья думают, что собака не могла упасть сама, и кто-то таким жестоким образом решил избавиться от животного.

«Услышали громкие стоны». В Прикамье мужчины спасли тонущую собаку. Видео: группа в ВК "ЧП Березники !".

ИСТОЧНИК KP.RU

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