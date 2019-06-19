"Хочет к дедушке в деревню". Из-за редкой болезни маленькая Даша не может выходить на улицу

Подопечная фонда "Дедморозим" Даша Вахрушева мечтает о том, чтобы поехать к дедушке в деревню. Она не ездила туда уже несколько лет, а все из-за редкой болезни.

- Из-за ветра на улице у Даши учащаются приступы эпилепсии, она задыхается, - говорят в пресс-службе фонда. - Пока Даша гуляет разве что по лоджии. Ей очень нужен реанимационный мешок, чтобы помочь продышаться, когда не хватает воздуха, а также кислородный концентратор.

Почти весь день девочки состоит из жизненно важных процедур. Например, Даше нужны частые ингаляции. И к специальному оборудованию нужны "запчасти".

Вы можете помочь Даше. Подробнее об этом по ссылке.