«Поверила в новогоднее чудо». Пермячка ради «военного из Сирии» лишила свою дочь теплой одежды

В свои почти тридцать лет Елена в чудеса уже не верила. В одиночку растила дочь, ютилась в одной квартире с родителями, на жизнь зарабатывала маникюром. Но приближающийся Новый год давал надежду - а вдруг и ее ждет что-то доброе и светлое.

И 30 декабря прошлого года, казалось, эта надежда сбылась. В соцсетях Елена познакомилась с молодым человеком по имени Сергей. В тот же вечер они созвонились. Сергей рассказал ей, что он военный, служит в Сирии. А дома, в Ленинградской области, у него осталась трехлетняя дочь. Пока он в командировке, девочка живет у его матери.

Сергей показался Елене родственной душой. И когда 1 января он, встревоженный, позвонил ей и сказал, что никак не может дозвониться до матери, а деньги на телефоне заканчиваются, Елена, не раздумывая, перевела ему со своей банковской карты две с половиной тысячи рублей. А через пару часов молодой человек сообщил, что его мама попала в больницу, а ребенок находится у соседей, поэтому ему нужно срочно лететь домой. И нужны деньги на билет из Сирии - 12 тысяч.

- Сергей рассказывал, как ему тяжело в Сирии, - говорила потом Елена. - Мне стало его жалко, я перевела еще пять тысяч, потом еще пять…

Потом мужчина сказал, что ему требуется еще 20 - 30 тысяч - они нужны, чтобы быстрее вылететь домой. Кредитка Елены уже была пустой, и тогда ее новый знакомый предложил занять деньги у матери или оформить кредитную карту другого банка.

- Я приеду и все верну, - заверял он пермячку.

Елена поменяла накопленные «на черный день» 120 евро. Получилось 9 тысяч рублей. Она перевела и их. Потом перечислила Сергею 6 тысяч, предназначенные на покупку теплой одежды для дочери. Еще тысячу заняла у подруги…

Дальше - больше. Сергей рассказал, что его мама умерла, нужны деньги на похороны.

- Может быть, у тебя есть золото? - спросил он Елену. - Его можно заложить в ломбард, потом выкупишь.

Та сдала свои нехитрые золотые украшения в ломбард, получилось еще 10 тысяч.

Следующий звонок от Сергея раздался 9 января. Он сообщил, что уже прилетел в Ленинградскую область, но истратил на дорогу все деньги. Ему даже не на что купить еду. Елена перевела ему тысячу, потом еще пятьсот рублей.

В итоге такими небольшими суммами за 10 дней она отправила ему 44 тысячи рублей.

- 12 января я прилечу в Пермь, и мы, наконец, встретимся, - пообещал ей Сергей. Но на встречу, как не сложно догадаться, он не пришел.

Их встреча состоялась уже в кабинете у следователя. Как оказалось, Сергей находился вовсе не в Сирии, все это время отбывал срок в колонии в Чусовском районе.

- 33-летний мужчина, уже неоднократно судимый за мошенничество, с помощью мобильного телефона зарегистрировался в соцсетях, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Пермского района. - Но его целью было хищение чужого имущества с помощью обмана.

На очной ставке Сергей хоть и признался в обмане, но заверял следователя, что Елена сама предлагала ему деньги, и он вовсе не просил ее сдавать золото в ломбард.

Пермский районный суд признал Сергея виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба и приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима.