«Дыхание ветра», «Родина слонов» и «Фестиваль сладостей»

- Идея фестиваля пришла к нам почти случайно, - рассказывает Андрей Вертопрахов. - Мы сплавлялись по Сылве в Кишертском районе и увидели очень красивую гору. Когда поднялись, поняли, что там подходящее место для творческих людей - художников, скульпторов, артистов. А также для туристов и просто людей, которые любят красоту природы.

И со 2 по 3 августа на вершине этой скалы пройдет фестиваль «Дыхание ветра», во время которого появятся необычные движущиеся арт-объекты, созданные скульпторами. А собравшиеся на праздник гости сами смогут создать для себя глиняные обереги. Этот фестиваль входит в проект «Дыхание Посадских гор», благодаря которому село Посад Кишертского района стало одним из «Центров культуры Пермского края» в 2019 году.

Проект «Пермский край - территория культуры» проходит в регионе с 2007 года. Ежегодно его победителями становятся три территории Прикамья, которые получают гранты на реализацию своих культурных проектов.

- Самое главное то, что проект «Пермский край - территория культуры» оставляет после себя в территориях материальный след, - говорит министр культуры региона Вячеслав Торчинский. - Изменяется инфраструктура, появляются новые арт-объекты, благоустраивается поселение, реконструируются музеи - фестиваль не превращается просто в череду концертов.

Важно отметить, что реализация программ не ограничивается только фестивальными событиями. Как отметил Вячеслав Торчинский, одна из главных целей проекта - обновление инфраструктуры и создание комфортной городской среды. Это созвучно с целями национального проекта «Культура», который во многом направлен на муниципалитеты.

В число победителей конкурса вошло и Добрянское городское поселение с проектом «Добрянка - столица доброты». Благодаря этому проекту в Добрянке в новом формате прошел международный кукольный карнавал «В гости к Чуче», на который прибыли артисты из Италии. Этот карнавал, в котором приняли участие более тысячи человек, собрал шесть тысяч зрителей. А 20 июля в 6-й раз состоится «Фестиваль сладостей», который в этом году будет посвящен Году театра.

- Во время «Фестиваля сладостей» пройдет кулинарный театр, где можно будет не просто попробовать сладости, но и принять участие в мастер-классе по их изготовлению, -отметила руководитель фестиваля Елена Казакова. - А в конце праздника в честь Всемирного дня торта все гости смогут отведать вкусный торт. А еще в этом году в нашем городе поселятся добрячки - арт-объекты в виде веселых человечков из металла. Добрячки-музыканты - у «Орфея», добрячок с книжкой - у библиотеки.

В этот же день в Добрянке на обновленной набережной состоится форум «Камская урбанистика». Жители города, объединившись в команды, создадут арт-объекты, которые потом будут размещены на улицах города.

Третьим «Центром культуры - 2019» стал Оханск с проектом «Оханск - родина слонов и не только…». Благодаря истории с трогонтериевым слоном, раскопки которого проходят на территории Оханского района, о городе узнали далеко за пределами Пермского края. 13 июля в рамках этого проекта в селе Казанке пройдет фестиваль «Трогонтериевое слонотворение». Но Оханск решил доказать, что его историко-культурное наследие - не только палеонтология. И в конце лета здесь пройдет «Открытая Зосимовская ярмарка», где будут реконструированы ярмарочные ряды XVIII-XIX веков. А также состоится фестиваль «Оханский уезд», где будет представлено творчество тех территорий, которые ранее входили в тот самый Оханский уезд.

Эти три территории - Посад, Оханск и Добрянка - уже подтвердили свое право именоваться центрами культуры. А сейчас уже начинается прием заявок на конкурс «Центров культуры Пермского края - 2020». Кто же завоюет это почетное звание и чем удивит нас в будущем году? Будем ждать заявок и решения экспертного совета.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края.