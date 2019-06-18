«Заменила этим тренировки в зале»: героиня проекта «Преображение» съездила в эко-пробег

В прошедшие выходные сотрудники «Комсомольской правды»-Пермь» съездили в эко-пробег. Они слушали интересные лекции, сажали деревья и убирали мусор. Даже в заповедниках жители края умудряются оставлять мусор: бутылки, пачки от чипсов, пакеты и даже нижнее белье!

- Я совместила приятное с полезным: так как мусора было много, приходилось часто за ним нагибаться, - говорит Наташа. - Жаль, конечно, что у нас так грязно - мы целых 10 пакетов насобирали. Еще я много ходила, взбиралась на камни и слезала обратно, делала зарядку на свежем воздухе.

Кстати, Наташа сбросила уже 11 кг лишнего веса! Напомним, до конца проекта осталось меньше месяца.