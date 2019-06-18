В Пермском крае наградили лучших врачей

Главная миссия врачей - помогать людям быть здоровыми. Их работа трудна, благородна и, безусловно, заслуживает уважения. Медики помогают нам появиться на свет, они лечат детей, когда те еще не могут сказать, что у них болит. Они рядом, когда нам больно и страшно, и прекрасно знают, что от их опыта и профессионализма зависит главная ценность - человеческая жизнь.

Накануне Дня медицинского работника, который в России отмечается в третье воскресенье июня, в Прикамье подвели итоги регионального конкурса «Врач года». В торжественной церемонии принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как отметил глава региона, за два последних года в системе здравоохранения произошло множество перемен. В частности, состоялся проект «Новые поликлиники».

- Очевидно, что мы пересмотрели систему организации амбулаторной помощи на основе предложений тех, кто сидит в зале, тех, кто каждый день ведет прием. Используя ваши знания, мы смогли сделать большой шаг вперед, - подчеркнул Максим Решетников.

Фото пресс-службы минздрава

Планы на будущее - самые перспективные:

• в крае продолжается работа по строительству новых ФАПов, и в ближайшие три года планируется построить 169 пунктов;

• в краевую систему здравоохранения внедряется цифровизация;

• благодаря национальному проекту «Демография» в крае разработали трехуровневые программы по онкологии и кардиологии, нацеленные на профилактику и раннее выявление заболеваний.

Во время торжественной церемонии глава Прикамья вручил почетный знак «Заслуженный врач Российской Федерации» врачу-офтальмологу микрохирургического отделения ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера» в Березниках Саиме Зянчуриной.

В этом году в конкурсе «Врач года» приняли участие 34 медицинских учреждения Пермского края. Победители определялись в 26 номинациях. Среди лауреатов конкурса - детские и семейные врачи, узкие специалисты и диагносты.

Победителями в специальной номинации стали заведующая детским хирургическим отделением №2 ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» (КДКБ) Ольга Сухоставская, детский хирург КДКБ Ольга Репета, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 КДКБ Константин Горковец и врач-анестезиолог того же отделения Светлана Шестакова, главный врач КДКБ Дмитрий Антонов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ

От министра здравоохранения Пермского края Оксаны Борисовны Мелеховой:

- Каждое третье воскресенье июня в России отмечается замечательный праздник - День медицинского работника. Это очень демократичный праздник: для него не важно, работаешь ли ты медсестрой, фельдшером или врачом, если ты причастен к здоровью пациента - ты медицинский работник и заслуживаешь поздравлений. Это праздник для всех нас - тех, кто работал и работает на передовой отечественной медицины.

На наших плечах - большая ответственность за жизнь и здоровье людей, но в благодарность мы получаем не меньше - осознание того, что улучшили жизни десятков, сотен и даже тысяч людей. Такое благо в работе дано не каждому, но у нас оно есть, хоть мы и не всегда о нем помним и не всегда пациенты благодарят нас так, как мы того заслуживаем. Но врачи, фельдшеры, медсестры и все работники здравоохранения заслуживают всех благодарностей на свете за свой нелегкий труд как минимум в этот день. С праздником нас и долгих, плодотворных лет жизни!

СПРАВКА «КП»

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:

• Зянчурина Саима Нурмухамедовна - заведующая отделением, врач-офтальмолог микрохирургического отделения стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Е. А. Вагнера» (г. Березники).

Специальная номинация «За спасение жизни»:

• Сухоставская Ольга Юрьевна - заведующая детским хирургическим отделением №2 и №3 ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница».

• Репета Ольга Валерьевна - детский хирург ГБУЗ ПК «КДКБ».

• Горковец Константин Ильич - заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 ГБУЗ ПК «КДКБ».

• Шестакова Светлана Александровна - врач-анестезиолог отделения анестезиологии и реанимации №1 ГБУЗ ПК «КДКБ».

• Антонов Дмитрий Валерьевич - главный врач ГБУЗ ПК «КДКБ».

Лучшие врачи

Лучший педиатр - Селиванова Елена Николаевна, заведующая отделением медико-социальной помощи детям и подросткам амбулаторно-поликлинического подразделения, врач-педиатр ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница им. П. И. Пичугина».

Лучший неонатолог - Соболева Елена Юрьевна, врач-неонатолог отделения новорожденных и недоношенных детей Пермского краевого перинатального центра ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница».

Лучший участковый педиатр - Ефремова Нина Евгеньевна, врач-педиатр участковый ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница».

Лучший невролог - Гершанок Нелли Валентиновна, врач-невролог отделения медицинской реабилитации ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13».

Лучший врач общей практики (семейный врач) - Ярмонова Людмила Николаевна, врач общей практики ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника г. Перми».

Лучший стоматолог - Пепеляева Нина Степановна, детский врач-стоматолог детского стоматологического отделения №1 ГБУЗ ПК «Краевая стоматологическая поликлиника №2».

Лучший анестезиолог-реаниматолог - Курносов Юрий Владимирович, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница».

Лучший врач медицинской реабилитации - Тонконогая Татьяна Анатольевна, врач по лечебной физкультуре ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница №3».

Лучший хирург - Гридина Ирина Николаевна, заведующая хирургическим отделением, врач-хирург ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника г. Перми»

Лучший онколог - Окулова Светлана Васильевна, заведующий отделением «Хоспис», врач-онколог ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга».

Лучший травматолог-ортопед - Гладков Алексей Олегович, заведующий травматологическим отделением, врач-травматолог ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга».

Лучший кардиолог - Спасенков Григорий Николаевич, заведующий кардиологическим отделением №3, врач-кардиолог ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер».

Лучший акушер-гинеколог - Васильева Мария Вячеславовна, врач-акушер-гинеколог отдела лечебной помощи ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Лучший офтальмолог - Богданова Светлана Владимировна, врач-офтальмолог поликлиники №1 ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №4».

Лучший фтизиатр - Азанов Павел Владимирович, заведующий отделением для лечения больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией №10 Краснокамского филиала, врач-фтизиатр ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».

Лучший психиатр - Гайсена Елена Борисовна, заведующая 4-м мужским отделением, врач-психиатр ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница».

Лучший участковый терапевт - Мерзлякова Светлана Александровна, участковый врач-терапевт ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 5».

Лучший терапевт - Жадова Таисия Алексеевна, заведующая отделением аллергологии и иммунологии, врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница».

Лучший инфекционист - Бондаревич Вероника Владимировна, врач-инфекционист отдела лечебной помощи ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Лучший врач скорой медицинской помощи - Сафин Альберт Ахметзакиевич, старший врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф».

Лучший санитарный врач - Гибадулин Рашид Габбасович, врач-эпидемиолог эпидемиологического отдела ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Лучший врач по диагностическим исследованиям - Набережнева Надежда Николаевна, врач-рентгенолог ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница №3».

Лучший врач лабораторной диагностики - Вольфович Ирина Борисовна, заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови».

Лучший врач-эксперт - Ерофеева Наталья Вячеславовна, врач-судебно-медицинский эксперт отделения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ГКУЗ ОТ ПК «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы».

Специальные номинации

Лучший в профессии - Баранова Светлана дочь Пятраса, заведующая паллиативным отделением ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13».

За верность профессии - Денисов Александр Сергеевич, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ.

Лидер профсоюзного движения - Мельчакова Ирина Васильевна, врач-дерматовенеролог ГБУЗ ПК «Бардымская центральная районная больница им. А. П. Курочкиной», врач высшей категории.

Народное признание - Парандей Игорь Николаевич, врач-хирург ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер».