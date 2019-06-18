2019-06-18T12:14:18+03:00
Происшествия

«Разбился наш родной человек». Родственники погибшего в ДТП пермяка ищут свидетелей аварии

55-летний Олег М. ехал с семьей с дачи
Елена КОНОВА
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Перевернувшаяся машина. Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краюПеревернувшаяся машина. Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю
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- Погиб родной человек - сын, брат, муж, отец, дядя, друг, коллега! - пишет пермяк Иван Меркушев. - Прошу откликнуться свидетелей.

Страшная авария произошла 16 июня на трассе «Подъезд к Перми от М7 «Волга». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 43-летний водитель кроссовера «Киа», по предварительной информации, начал обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой».

В соцсетях появились фотографии с места ДТП. Если иномарка получила механические повреждения, то «Лада» вылетела с трассы и перевернулась, ударившись о дерево.

Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю

Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю

- В аварии погиб мой 55-летний дядя Олег - он был за рулем «Лады», - рассказывает Иван. - В тот день он вместе с женой и дочкой ехали с дачи домой.

По словам Ивана, сейчас женщины находятся в больнице с ушибами и черепно-мозговыми травмами. К счастью, они поправляются.

- Мы ищем свидетелей аварии, - продолжает Иван. - Если вдруг вы видели, как произошло ДТП, позвоните мне по телефону 89048446927.

Полиция также продолжает выяснять обстоятельства случившейся аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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