«Разбился наш родной человек». Родственники погибшего в ДТП пермяка ищут свидетелей аварии

- Погиб родной человек - сын, брат, муж, отец, дядя, друг, коллега! - пишет пермяк Иван Меркушев. - Прошу откликнуться свидетелей.

Страшная авария произошла 16 июня на трассе «Подъезд к Перми от М7 «Волга». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 43-летний водитель кроссовера «Киа», по предварительной информации, начал обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой».

В соцсетях появились фотографии с места ДТП. Если иномарка получила механические повреждения, то «Лада» вылетела с трассы и перевернулась, ударившись о дерево.

Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю

- В аварии погиб мой 55-летний дядя Олег - он был за рулем «Лады», - рассказывает Иван. - В тот день он вместе с женой и дочкой ехали с дачи домой.

По словам Ивана, сейчас женщины находятся в больнице с ушибами и черепно-мозговыми травмами. К счастью, они поправляются.

- Мы ищем свидетелей аварии, - продолжает Иван. - Если вдруг вы видели, как произошло ДТП, позвоните мне по телефону 89048446927.

Полиция также продолжает выяснять обстоятельства случившейся аварии.