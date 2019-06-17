2019-06-17T19:17:05+03:00
Общество

«Написал по собственному». Директор центра охраны памятников уволился после скандала с плитами на Аллее Славы

Ошибку в фамилии Бориса Изгагина подрядчики уже исправили
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сначала неправильную звезду стыдливо прикрыли красной тряпочкой, потом сняли с места и отправили подрядчику.Сначала неправильную звезду стыдливо прикрыли красной тряпочкой, потом сняли с места и отправили подрядчику.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми после громкого скандала с плитами директор центра охраны памятников Андрей Васильев написал заявление «по собственному желанию».

В День города, напомним, в Перми на эспланаде традиционно открывают звезды, посвященные людям, прославившим наш город. В этом году их заложили пять. На одной из них была досадная ошибка: фамилию директора Пермского моторостроительного завода им. Свердлова Бориса Изгагина написали, как Изганин. Ошибку заметили во время тожественной церемонии открытия.

Сначала неправильную звезду стыдливо прикрыли красной тряпочкой, потом сняли с места и отправили подрядчику, который по гарантии должен был исправить свою оплошность. Сегодня, 17 июня, обновленную звезду вернули на свое место. Сейчас на табличке красуется правильно выгравированная фамилия Изгагин.

- Все внеплановые ситуации, произошедшие 12 июня, вызваны человеческим фактором, - выступил на совещании по итогам празднования Дня города глава Перми Дмитрий Самойлов. - Кто-то где-то недосмотрел, недоконтролировал, в итоге из-за безалаберности ряд событий прошел с недочетами, хотя всего этого можно было бы избежать, если относиться к своему делу более ответственно.

Итог совещания таков: на должность исполняющего обязанности руководителя Городского центра охраны памятников назначен Алексей Лузин, который ранее работал начальником отдела по ремонту и содержанию имущественным комплексом центра. Андрей Васильев, занимавший эту должность ранее, написал заявление об уходе с должности «по собственному желанию».

В качестве «работы над ошибками» на базе контрольно–аналитического департамента администрации города создадут группу технического контроля, которая перед проведением крупных городских мероприятий будет проверять состояние объектов, техники и аппаратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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