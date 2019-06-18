2019-06-18T12:15:16+03:00
Общество

Прямой эфир с лекции о том, как защитить подростка от пагубных привычек

Ее прочитает специалист пермского краевого центра медицинской профилактики
Елена КОНОВА
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Лекция Как защитить подростка от пагубных привычек .Multistreaming with https://restream.io/

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Центр медицинской профилактики запускает цикл онлайн-лекций для родителей. Любой желающий может посмотреть их на сайте Пермского краевого центра медицинской профилактики и на сайте «Комсомольская правда»-Пермь».

Сегодня состоится лекция «Как защитить подростка от пагубных привычек». Ее прочитает психиатр-нарколог, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Пермского края Лариса Юркова.

Вторая лекция - «Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи» - пройдет 21 июня в 16.00. Третья лекция - «Программируем здоровые пищевые привычки с детства» - состоится 25 июня.

Все мероприятия ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» проходят БЕСПЛАТНО!

Мероприятия организованы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» (Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям) и будут проводиться на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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