Смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Поезд Пермь-Москва протаранил легковушку

Смертельное ДТП на железной дороге произошло в субботу, 15 июня в Кировской области. Пассажирский поезд № 7 сообщением «Пермь-Москва» на полной скорости сбил на железнодорожном переезде легковой автомобиль.

Легковушка въехала на ж/д пути за несколько секунд до того, как через переезд должен был проехать поезд. Известно, что этот переезд был регулируемым, но не обслуживался дежурным работником РЖД.

- Столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2115 и электровоза произошло 15 июня в 19 часов 10 минут в Котельничском районе, на железнодорожном переезде на ст. Ежиха, - сообщили в ГИБДД Кировской области. - В результате происшествия 26-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия совершения ДТП.

Судя по опубликованным с места ДТП фото, легковушка после столкновения с железнодорожным составом перевернулась на крышу. Среди пассажиров поезда жертв и пострадавших не было, однако серьезно пострадал электровоз. Его пришлось заменить другим.

Из-за этого в расписании поездов, движущихся по этой ветке, произошли задержки. На три часа опоздал от графика поезд № 7 «Пермь-Москва», № 91 сообщением «Северобайкальск-Москва» (задержка 2 часа 30 минут) и поезд № 501 «Киров-Анапа» (задержка составила 1 час).

Ранее мы писали о том, что в этот же день в Добрянском районе грузовой поезд протаранил легковушку. Водитель авто остался жив и пустился в бега с предполагаемой пассажиркой.