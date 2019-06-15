Живой Пермский край. Два дня журналисты и блогеры Перми проведут в эко-пробеге

Двухдневный автопробег "Живой Пермский край" пройдет по маршруту Усолье, Березники , Губаха, Пермь! Команда из блогеров, журналистов и активистов совместно с предприятиями края затронут важные экологические вопросы.

Сегодня команда экспедиции посетит 5 точек маршрута:

- Вместе с компанией АО ПЗСП разберут проект природосберегающего ландшафта долины р. Егошиха в Перми;

- Совместно с филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и учениками березниковской Школы № 2 посадят кусты сирени на территории образовательного учреждения;

- Посетят экскурсию по очистным сооружениям завода «УРАЛХИМ» и обсудят, как предприятия Прикамья влияют на эко-атмосферу региона.

- Попадут на территорию месторождения им. Сухарева компании «ЛУКОЙЛ» на территории Камского водохранилища;

- В Усолье приедут на XIV международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», один из наиболее ярких событийных проектов, посвященных истории и современности Прикамья.

Следить за пробегом в режиме онлайн можно будет через соц. сети по хэштегам:

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Партнеры проекта – АО "ПЗСП", Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания "ЛУКОЙЛ", горнолыжный комплекс "Губаха", партнер по питанию - "Киты еды".