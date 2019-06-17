2019-06-17T14:31:37+03:00
Общество

25 лучших кадров второго дня эко-пробега «Живой Пермский край»

Показываем, как это было
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Двухдневный автопробег "Живой Пермский край" прошел по маршруту Усолье, Березники , Губаха, Пермь! Команда из блогеров, журналистов и активистов совместно с предприятиями края затронули важные экологические вопросы.

2 день эко-экспедиции «Чистый Пермский край» был полностью посвящен взаимодействию с природой. Мы собрали 25 лучших фотографий второго дня экспедиции.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проснувшись в хрстеле «Daniel» ребята смоли в полной мере насладиться видами на склон горы Крестовой.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники тура добрались до культовой для уральцев таблички «Счастье в горах»

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первой остановкой второго дня стал Каменный город.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одна из главных природных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал – Чертово Городище.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Местные жители обычно называют их Черепахами.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Красота этих мест завораживала.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экспедидия сюда приехала не только любоваться видами, но и провести субботник.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Итог – два собранных пакета с мусором на 120 литров

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уходя ребята установили табличку «Компания "ПЗСП" при входе в эту прекрасную зону каменного релакса.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Каменном городе было тепло и солнечно, да и факт проведения постоянных субботников на этой площадке не может не радовать

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следующей остановкой в их маршруте стала смотровая площадка "Белый камень» недалеко от Гремячинска.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отсюда открывается потрясающий вид на Уральские горы и природный заповедник Басеги.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вид на Басеги.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Однако смотреть на все великолепие без содрогания в сердце сложно. Стоит оглянуться вокруг, как становится грустно: кучи мусора на земле, в кустах, на деревьях.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Площадка была завалена самыми разными отходами

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники отметили, что серьезная проблема – это разбитые бутылки.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вторая проблема - суевирия. Люди привязывают всё, что только можно, когда приходит пора загадать желание: салфетки, пакеты, файлы... Даже на георгиевские ленточки рука поднялась.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К слову, чтобы освободить кусты или деревья из этого мусорного плена, необходимо воспользоваться секаторными или бытовыми ножницами.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последней точкой стал марштрута стал Чусовой. Погуляв на фестивале "Да! Еда" экспедиция отправилась в Пермь.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подробнее об эко-пробеге можно почитать на личных страницах блогеров. А для того, чтобы найти их, нужно всего лишь перейти по хэштегам, которые использовались ими в постах по пробегу:

#экопробегКП #ЖивойПермскийКрай #азотберезники #уралхим #90летпермскойнефти #лукойлзаэкологию #китыеды #счастьевгорах #gubahasport

Партнеры проекта – АО "ПЗСП", Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания "ЛУКОЙЛ", горнолыжный комплекс "Губаха", партнер по питанию - "Киты еды".

ИСТОЧНИК KP.RU

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