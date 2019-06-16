2019-06-17T10:47:22+03:00
Общество

25 лучших кадров первого дня эко-пробега «Живой Пермский край»

Показываем, как это было
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Двухдневный автопробег "Живой Пермский край" пройдет по маршруту Усолье, Березники , Губаха, Пермь! Команда из блогеров, журналистов и активистов совместно с предприятиями края затронут важные экологические вопросы.

Первый день подошел к концу. В субботу участникам экспедиции удалось посетить 5 точек маршрута:

- Вместе с компанией АО ПЗСП они разобрали проект природосберегающего ландшафта долины р. Егошиха в Перми;

- Совместно с филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и учениками березниковской Школы № 2 посадили кусты сирени на территории образовательного учреждения;

- Посетили экскурсию по очистным сооружениям завода «УРАЛХИМ» и обсудят, как предприятия Прикамья влияют на эко-атмосферу региона.

- Попали на территорию месторождения им. Сухарева компании «ЛУКОЙЛ» на территории Камского водохранилища;

- В Усолье посетили на XIV международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», один из наиболее ярких событийных проектов, посвященных истории и современности Прикамья.

Мы собрали 25 лучших кадров первого дня экспедиции:

Игорь Серебренников - инициатор авторских экскурсий и президент фонда культурного

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экспедиция началась с устья реки Егошиха

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вид долины реки Егошихи – прекрасен.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это колодец, который находится в устье реки Егошихи.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эко-пробег в Березниках

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники экспедиции приняли участие в высадке сиреней

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники экспедиции "Живой Пермский край" посадили в Березниках шесть сиреней.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В акции по высадке сиреней принимали участие и березниковские школьники.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сирени участники автопробега «Живой Пермский край» высадили в рамках нового эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие»

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники экспедиции посетили на очистные сооружения «УРАЛХИМа»

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники предприятия рассказали о принципах их работы.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Блогеры и журналисты экспедиции "Живой Пермский край" прибыли на месторождение им. В. Сухарева.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Месторождение имени В. Сухарева было открыто в 2012 году.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При строительстве скважин были применены уникальные, не имеющие аналогов технологии.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ребятам провели экскурсию по предприятию.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участникам экспедиции выдали каски и противогазы.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такой реквизит пришелся блогерам и журналистам по нраву.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экспедиция «Живой Пермский край» добралась до Усолья.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода была пасмурная.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда экспедиция уезжала из Усолья, над рекой встала радуга.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завораживающие виды Усолья

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Деревянные скульптуры Усолья

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пернатый участник экспедиции

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После насыщенного дня ребята приехали в хостел и принялись ужинать

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следить за пробегом в режиме онлайн можно будет через соц. сети по хэштегам:

#экопробегКП #ЖивойПермскийКрай #азотберезники #уралхим #90летпермскойнефти #лукойлзаэкологию #китыеды #счастьевгорах #gubahasport

Партнеры проекта – АО "ПЗСП", Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания "ЛУКОЙЛ", горнолыжный комплекс "Губаха", партнер по питанию - "Киты еды".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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