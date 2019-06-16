25 лучших кадров первого дня эко-пробега «Живой Пермский край»
Двухдневный автопробег "Живой Пермский край" пройдет по маршруту Усолье, Березники , Губаха, Пермь! Команда из блогеров, журналистов и активистов совместно с предприятиями края затронут важные экологические вопросы.
Первый день подошел к концу. В субботу участникам экспедиции удалось посетить 5 точек маршрута:
- Вместе с компанией АО ПЗСП они разобрали проект природосберегающего ландшафта долины р. Егошиха в Перми;
- Совместно с филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и учениками березниковской Школы № 2 посадили кусты сирени на территории образовательного учреждения;
- Посетили экскурсию по очистным сооружениям завода «УРАЛХИМ» и обсудят, как предприятия Прикамья влияют на эко-атмосферу региона.
- Попали на территорию месторождения им. Сухарева компании «ЛУКОЙЛ» на территории Камского водохранилища;
- В Усолье посетили на XIV международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», один из наиболее ярких событийных проектов, посвященных истории и современности Прикамья.
Мы собрали 25 лучших кадров первого дня экспедиции:
Игорь Серебренников - инициатор авторских экскурсий и президент фонда культурного
Экспедиция началась с устья реки Егошиха
Вид долины реки Егошихи – прекрасен.
Это колодец, который находится в устье реки Егошихи.
Эко-пробег в Березниках
Участники экспедиции приняли участие в высадке сиреней
Участники экспедиции "Живой Пермский край" посадили в Березниках шесть сиреней.
В акции по высадке сиреней принимали участие и березниковские школьники.
Сирени участники автопробега «Живой Пермский край» высадили в рамках нового эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие»
Участники экспедиции посетили на очистные сооружения «УРАЛХИМа»
Сотрудники предприятия рассказали о принципах их работы.
Блогеры и журналисты экспедиции "Живой Пермский край" прибыли на месторождение им. В. Сухарева.
Месторождение имени В. Сухарева было открыто в 2012 году.
При строительстве скважин были применены уникальные, не имеющие аналогов технологии.
Ребятам провели экскурсию по предприятию.
Участникам экспедиции выдали каски и противогазы.
Такой реквизит пришелся блогерам и журналистам по нраву.
Экспедиция «Живой Пермский край» добралась до Усолья.
Погода была пасмурная.
Когда экспедиция уезжала из Усолья, над рекой встала радуга.
Завораживающие виды Усолья
Деревянные скульптуры Усолья
Пернатый участник экспедиции
После насыщенного дня ребята приехали в хостел и принялись ужинать
Следить за пробегом в режиме онлайн можно будет через соц. сети по хэштегам:
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Партнеры проекта – АО "ПЗСП", Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания "ЛУКОЙЛ", горнолыжный комплекс "Губаха", партнер по питанию - "Киты еды".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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