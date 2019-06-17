Загородный Weekend с цифровым помощником: как «отключить» тревогу за свой дом

С приходом лета многие городские жители часто ездят на дачные участки, оставляя на все выходные или отпуск городское жилье без присмотра.

— Был у нас неприятный случай, — рассказывает Николай. — В прошлом году мы как всегда на выходные уехали на дачу, а квартиру «вскрыли». Весь остаток сезона кто-нибудь из семьи оставался дома — тревожно было оставлять квартиру без присмотра надолго. А тут зимой собрались делать ремонт в гостиной, сами временно к маме моей переехали. Я сначала каждый день бегал — смотрел, как бригада работает, да и работает ли. Потом соседа встретил на лестнице, он, оказывается, давно уже видеокамеры дома завел на такие случаи — по телефону видит в любой момент, что там происходит. Обсудили с женой, решили тоже попробовать.

— Мне эта идея не очень понравилась, — говорит Тамара, супруга Николая. — Я боялась, что еще больше проблем будет, и стены испортят. А это всего несколько минут заняло, и камеры еще и переносить можно, не навсегда приколачиваются. Когда ремонт закончили, Коля придумал через них за детьми смотреть, делают ли они уроки, не сидят ли долго за компьютером. А сейчас с началом дачного сезона мы поняли, что и прошлогодней проблемы больше нет.

— Я ведь теперь в любой момент могу посмотреть, все ли дома в порядке, — кивнул Николай, — так что не страшно и на все выходные уезжать, и не подключится никто к моим камерам — все сверхнадежно. Оказалось, для летнего времени такая система — то, что надо, дом всегда под присмотром. Подумываю эту штуку и на даче установить: клубнику кто-то таскать стал, а тут я поговорил с ребятами из «Ростелекома», оказывается, у моих камер и подсветка для ночного режима есть, и на улице их можно устанавливать — от дождя и снега ничего им не будет. Так что планы у меня впереди грандиозные.

Хотя видеонаблюдение может работать на сетях любого провайдера, «Ростелеком» обеспечит защиту записей в облачном хранилище. Поэтому доступ к камерам доступен из любой точки мира, где есть интернет.