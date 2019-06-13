Скандал в День города: в звезде, открытой на Аллее Славы, фамилию прославленного пермяка написали с ошибкой

Традиционно в День города на Аллее Доблести и Славы на эспланаде открывают плиты с именами прославленных земляков. За 11 лет было заложено 60 звезд. 12 июня к ним добавились еще пять. Вот только четырьмя из них можно любоваться, а пятую сразу же после церемонии стыдливо прикрыли красной тряпочкой.

Как оказалось, подрядчик, изготавливавший звезды, допустил ошибку в фамилии директора Пермского моторостроительного завода имени Свердлова Бориса Изгагина, назвав его ИзгаНиным. С такой ошибкой плиту и открыли.

Обнаружилось это уже после всех официальных речей.

А между тем Борис Изгагин, столетие которого отмечается в этом году, - человек, сделавший для Перми немало. С 1973 по 1986 годы он руководил одним из крупнейших предприятий города. И, даже не говоря о созданных на заводе в то время авиационных и ракетных двигателях, стоит вспомнить застроенные при нем микрорайоны Краснова, Крохалева, Громова, Юбилейный.

- Ошибка в фамилии Бориса Изгагина, выгравированной на плите, будет исправлена по гарантии в ближайшие дни за счет подрядчика, производившего работы, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Директору городского центра охраны памятников Андрею Васильеву объявлен выговор за недостаточный контроль при приемке работ по изготовлению и установке плит на эспланаде.

На следующее утро надпись на старой плите исправили – с помощью масляной краски. А новую звезду на Аллее установят в ближайшие дни.

- Это ошибка гравировщика, - рассказали в «Комсомолке» в фирме «Сибирит», которая занималась изготовлением памятных плит. – Чисто техническая ошибка, он перепутал буквы. Мы сделаем новую плиту, через день-два она будет готова.