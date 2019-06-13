Хочу к сестре и брату-близнецу. Чтобы сбежать из реанимации, маленькому Леве нужна помощь пермяков

Еще одному подопечному благотворительного фонда «Дедморозим» нужна помощь неравнодушных пермяков. Маленький Лева появился на свет два года назад вместе с братиком-близнецом.

Все эти долгие месяцы один сын из этой семьи живет дома с папой, а второй - Лева - в больничной реанимации с мамой. Братья после выписки из роддома прожили вместе всего четыре дня. После этого Леву увезли в больницу.

Из-за того, что мама Екатерина так долго живет в больнице вместе с Левой, второй сын начал называть «мамой» папу мальчишек. Еще без мамы и брата Левы скучает дома старшая сестренка. И семье, попавшей в такую сложную ситуацию, помочь можно!

- К реанимационной палате Лева привязан тремя трубками и шнурами, - рассказали в фонде «Дедморозим». - Одна ведет к экрану пульсоксиметра — прибора, который измеряет пульс и уровень кислорода в крови. Вторая — к кислородному концентратору, который поставляет кислород Леве, третья — к капельнице. Таких детей, как Лева, Служба качества жизни «Дедморозим» сопровождает на дому. И Лева тоже может жить дома. Специалисты службы готовы научить маму и папу Левы пользоваться оборудованием, наблюдать за состоянием здоровья и оказывать всю необходимую помощь. Но из реанимации Леве не сбежать без вашей поддержки.

Чтобы организовать побег, необходим полный комплект оборудования, который поможет мальчику дышать дома: откашливатель, аспиратор, кислородный концентратор, пульсоксиметр, запчасти ко всей медтехнике и сменные трахеостомы. Общая стоимость необходимого оборудования 673 тысячи рублей.

Помогите Леве сбежать из реанимации, перечислив посильную сумму прямо сейчас на сайте «Дедморозим».