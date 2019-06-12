День города 2019 в Перми: онлайн-трансляция

12 июня 2019 года городу Пермь исполняется целых 296 лет! В День города в парках Перми для горожан проведут игры и конкурсы. В 18-00 в центре пройдет традиционный карнавал, а позже на главной сцене у Театра-Театра состоится выступление Владимира Преснякова. А гвоздь вечера - запуск нового фонтана на пермской эспланаде. Весь день для вас мы будем вести онлайн-трансляцию с мероприятий 12 июня 2019 года в Перми.

День города Пермь 2019.