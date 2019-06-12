2019-06-12T10:03:16+03:00
Общество

День города 2019 в Перми: онлайн-трансляция

Ведем трансляцию с самых интересных мероприятий 12 июня 2019 года в Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВАЕлена КОНОВАЛилия Абибулаева
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Карнавал - любимое мероприятий в День городаКарнавал - любимое мероприятий в День городаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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12 июня 2019 года городу Пермь исполняется целых 296 лет! В День города в парках Перми для горожан проведут игры и конкурсы. В 18-00 в центре пройдет традиционный карнавал, а позже на главной сцене у Театра-Театра состоится выступление Владимира Преснякова. А гвоздь вечера - запуск нового фонтана на пермской эспланаде. Весь день для вас мы будем вести онлайн-трансляцию с мероприятий 12 июня 2019 года в Перми.

День города Пермь 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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